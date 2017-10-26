«كبار العلماء» بالسعودية: الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين سبب الفتن

الرياض (وكالات)

حذرت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية المواطنين من الانضمام إلى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي يرأسه المصري الأصل (القطري الجنسية) يوسف القرضاوي، لأنه ينطلق من أفكار حزبية ضيقة، مشيرة إلى أنه هو السبب في إثارة الفتن في بعض الدول الإسلامية والعربية.

وقالت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء السعودية، في بيان صحفي أمس، إنه من «خلال رصدنا لما يصدر عن هذه الاتحادات، لا سيما ما يسمى ب «الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين»، لاحظنا أنه ينطلق من أفكار حزبية ضيقة، مقدماً مصلحة حركته على مصلحة الإسلام والمسلمين، وكان لهذا الاتحاد دور في إثارة الفتن في بعض الدول الإسلامية والعربية على وجه الخصوص». وحذرت الهيئة من خطر الاتحادات التي تصنف نفسها على أنها علمية، وهي بالأساس قامت على أفكار حزبية، وأغراض سياسية، ولا تمت للعلم والعلماء بصلة. وأضافت « ننصح الجميع، ولا سيما طلبة العلم بالابتعاد عن الانتساب إلى هذه الاتحادات، كما ننصح طلبة العلم في المملكة العربية السعودية بعدم الانتساب إلى أي اتحاد أو مجمع غير معتمد من الدولة».

ويرأس القيادي «الإخواني» يوسف القرضاوي ما يعرف بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ويضم في عضويته قيادات من فروع التنظيم الدولي للإخوان في عدة دول.والقرضاوي مدرج على لائحة الإرهاب التي أصدرتها كل من السعودية والإمارات ومصر والبحرين.