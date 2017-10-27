ساركوزي: التغييرات في السعودية «أشبه بتسونامي»

الرياض (وكالات)

استقبل خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس بقصر اليمامة الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، وطبقاً لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، فقد جرى خلال اللقاء، «بحث علاقات الصداقة بين المملكة وفرنسا، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام».

كما استقبل خادم الحرمين الشريفين أمس، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة بكتل العالمية براندن بكتل، وجرى خلال الاستقبال، استعراض مبادرة مستقبل الاستثمار التي أطلقتها المملكة، والمجالات الاستثمارية، وفق رؤية المملكة 2030م.ووصف ساركوزي «التغييرات الاقتصادية والاجتماعية» التي تشهدها السعودية بانها «تسونامي»، وذلك في مداخلة أمس أمام مؤتمر اقتصادي في الرياض، وقال ساركوزي أمام منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الملتئم منذ الثلاثاء في العاصمة السعودية برعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان «إنها لحظة تاريخية».وأضاف أن «الشعب السعودي» شاب والأمير شاب، إن الملك وولي العهد يعملان على تغييرات اقتصادية واجتماعية في الوقت نفسه، الأمر أشبه بتسونامي».

وخلال المنتدى نفسه الثلاثاء، تعهد ولي العهد السعودي قيادة مملكة معتدلة ومتحررة من الأفكار المتشددة، في تصريحات جريئة تتماشى مع تطلعات مجتمع سعودي شاب، وتلبي طموحات المستثمرين، وعلق ساركوزي الذي عقد اجتماعين منفصلين مع الملك سلمان ونجله ولي العهد «أنه على حق. إن مشكلة العالم تتمثل في التطرف».

إلى ذلك، دافع الرئيس الأسبق عن دوره في إسقاط الزعيم الليبي معمر القذافي في 2011، معتبراً أنه كان «أحد المستبدين الأكثر دموية في العالم» ومؤكداً أن التدخل العسكري للولايات المتحدة وفرنسا ساهم في ضمان «حرية الشعب الليبي»، ورداً على سؤال عن الرئيس الفرنسي الحالي ايمانويل ماكرون، قال ساركوزي «إنها مهمة صعبة. أنا لا انتقده. أتمنى كل النجاح لفرنسا». وتطرق أيضاً إلى الشؤون الأوروبية واصفاً خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بانه «عبثي» وداعياً إلى «مبادرة أوروبية كبيرة «لإنهاء «الانفصال» عن البريطانيين و»إعادة تأسيس أوروبا». ورأى كذلك أن على أوروبا أن تعمل مع روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين.