السعودية: إيران تختلق الفوضى للتغطية على الوضع المزري لحقوق الإنسان فيها

الرياض (وام)

أكدت المملكة العربية السعودية عدم وجود مؤشرات بأن النظام الإيراني يعتزم معالجة الظلم والاضطهاد الذي يعاني منه عرب الأحواز ومصادرة هويتهم العربية وحقوقهم المدنية، مشيرة إلى أن إيران تسعى لصرف انتباه العالم عن الوضع المزري لحقوق الإنسان فيها من خلال اختلاق الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار في دول المنطقة والعمل على نشر خطاب الكراهية والطائفية.

جاء ذلك في بيان المملكة في الأمم المتحدة تعليقا على حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، وألقاه القائم بأعمال وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة بالإنابة الدكتور خالد منزلاوي، الذي قال في الكلمة التي بثتها وكالة الأنباء السعودية إن الشعب الإيراني جنى ثمار سياسة حكومته العدائية تجاه العالم فبدلا من تستغل إيران عوائدها المالية في تنمية البلاد، صدرتها لإشعال الفتن خارج حدودها الجغرافية، ودعمت العمليات الإرهابية في مختلف أنحاء العالم، وزعزعت أمن واستقرار دول الجوار.وأضاف أنه لا يخفى على الجميع سجل إيران الأسود في مجال حقوق الإنسان وعدم احترامها للمواثيق والمعاهدات الدولية، وتنصلها من التزاماتها الدولية ولا يوجد على أرض الواقع مؤشرات إيجابية توحي بقرب معالجة الظلم والاضطهاد التي يعاني منه عرب الأحواز ومصادرة إيران لهويتهم العربية وحقوقهم المدنية ناهيكم عن التمييز العرقي والديني الممارس من قبل النظام الإيراني ضد الشعوب غير الفارسية. وأكد منزلاوي أن إيران هي الداعم المادي واللوجستي لجميع العمليات الإرهابية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي في اليمن، واستخدمت موانئ اليمن لتهريب الصواريخ الباليستية والأسلحة والذخائر والمتفجرات للميليشيات الإرهابية هناك، وفاقمت من معاناة الشعب اليمني جراء الحصار الذي فرضته المليشيات الحوثية على بعض موانئها. وأكدت السعودية على ضرورة رفع المعاناة عن أقلية الروهينجا المسلمة داعية المجتمع الدولي والدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتصدي للانتهاكات الممارسة ضدهم والعمل على حث حكومة ميانمار على احترام التزاماتها وتعهداتها الدولية. جاء ذلك في بيان المملكة أمس الأول في الأمم المتحدة تعليقًا على تقرير الجرائم المرتكبة ضد الروهينجا وألقاه مسؤول شؤون المنظمات في الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة فيصل الحقباني وبثته وكالة الأنباء السعودية أمس، وأكد البيان أن المملكة لم تأل جهدا إزاء المأساة الإنسانية التي يعيشها مسلمو ميانمار، حيث كانت من أوائل الدول التي ساندت قضيتهم في المحافل والمنظمات الدولية.