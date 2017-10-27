الإمارات تقدم 5 قوافل إغاثية لشبوة اليمنية

شبوة (وام)

سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية أمس 5 قوافل إغاثية لأهالي وسكان مناطق مدينة وريف وقرى مديرية رضوم في شبوة اليمنية.

وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات للحد من الأوضاع الإنسانية السيئة التي تعصف بالسكان جراء الحرب التي يشنها الانقلابيون على الشرعية في اليمن.

وتحتوي القوافل سلالا غذائية متنوعة المكونات مقدمة لأهالي وسكان مديرية رضوم الذين يعانون أوضاعاً معيشية بالغة السوء.

وفي هذا الصدد، وزعت الهيئة 5 آلاف سلة غذائية على أهالي مناطق مدينة رضوم وعرقة والمطهاف بمديرية رضوم - إحدى المديريات الجنوبية في محافظة شبوة والتي تعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة - وذلك للتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية.