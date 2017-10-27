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لرفع المعاناة عن الأسر المعوزة والحالات الأشد فقراً ..«الهلال» تواصل توزيع المساعدات على أهالي مناطق حضرموت

الإمارات تقدم 5 قوافل إغاثية لشبوة اليمنية
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تاريخ النشر: الجمعة 27 أكتوبر 2017

شبوة (وام)

سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتية أمس 5 قوافل إغاثية لأهالي وسكان مناطق مدينة وريف وقرى مديرية رضوم في شبوة اليمنية.

وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات للحد من الأوضاع الإنسانية السيئة التي تعصف بالسكان جراء الحرب التي يشنها الانقلابيون على الشرعية في اليمن.

وتحتوي القوافل سلالا غذائية متنوعة المكونات مقدمة لأهالي وسكان مديرية رضوم الذين يعانون أوضاعاً معيشية بالغة السوء.

وفي هذا الصدد، وزعت الهيئة 5 آلاف سلة غذائية على أهالي مناطق مدينة رضوم وعرقة والمطهاف بمديرية رضوم - إحدى المديريات الجنوبية في محافظة شبوة والتي تعاني أوضاعاً اقتصادية صعبة - وذلك للتخفيف من معاناتهم وتحسين ظروفهم المعيشية والاقتصادية.

وقال محمد سيف المهيري رئيس فريق الهلال الأحمر الإماراتي في شبوة، إن توزيع السلال الغذائية على أهالي مدينة ومناطق وقرى مديرية رضوم يأتي ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع المساعدات الغذائية هناك، ... المزيد
     
 