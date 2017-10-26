«نون القصيد» في أمسية بمركز الشارقة للشعر الشعبي

محمد عبدالسميع (الشارقة)

نظم منتدى شاعرات الإمارات بمركز الشارقة للشعر الشعبي، أمس الأول، أمسية نقدية بعنوان «قراءات نقدية في ديوان نون القصيد» قدمتها الدكتورة رفيقة بن رجب أستاذة النقد والبلاغة في مملكة البحرين، وأدارتها الشاعرة هنادي المنصوري.

ديوان «نون القصيد/‏ شاعرات من الخليج»، صادر عن دائرة الثقافة بالشارقة، ومن إعداد الشاعرة مريم النقبي. يضم بين دفتيه مائة قصيدة لخمسين شاعرة من أبرز شاعرات الخليج.

قدمت الدكتورة رفيقة رؤية نقدية لقصائد الديوان، مبينة ما فيها من جماليات وأدوات شعرية وبلاغية، مشيرة إلى أن المرأة جاءت في زمن تداخلت فيه كل الأطر والأنماط، وبحضورها كشاعرة أثبتت للجميع مكانتها، بملامستها لعبق الماضي الأصيل، لكي تتماهى مع معطيات الحداثة عبر الخطاب المفتوح على جميع الأنساق التعبيرية.

وتابعت: إن هذه الباقة المتباينة في الغايات والأهداف والأغراض والصور والألفاظ والمعاني، باختلاف الشاعرات وبيئاتهن المتعددة، قد خلقت مساقات تعبيرية تتناسب مع كل شخصية اكتسبت هوية خاصة بها.

وقد حلقت بعيداً في أفق مغاير وحطمت كل المعوقات بتحد وإباء وكبرياء، مستوعبة كل ما لديها من طاقات إيجابية فاعلة دون تهجين لغوي، لأنها دوماً تطمح في الوصول إلى شعرية متراكبة الأوجه، متناغمة الأهواء، ذات محور تأويلي ينهض بالمنظورات الفكرية والفلسفية بمرجعياتها الجمالية دون حدود أو قيود. وأشارت د. رفيقة إلى أنها اختارت للتحليل مجموعة من القصائد التي كان لها وقع خاص لديها، مراعية تنوع الأغراض الشعرية. وأضافت: حاولت جاهدة أن أختار من كل بلد نموذجاً، يعكس بعض التصورات المتباينة عن الذات والآخر، عبر أرضية متحركة ومتغيرة تهدف من خلال ذلك إلى قوة الإرادة والتحدي والحجاج العقلي بأسلوب بعيد عن المهاترات والضبابية.