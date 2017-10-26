كتّاب الرواية البريطانية في «الشارقة للكتاب»

الشارقة (الاتحاد)
يستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب، في دورته الـ36، التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب من 1 إلى 11 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، مجموعة من أكثر الكُتاب البريطانيين نجاحاً وشهرة، تماشياً مع احتفاء المعرض بالمملكة المتحدة ضيف شرف هذه الدورة.
وتضم قائمة الضيوف البريطانيين الكاتب والممثل التلفزيوني الشهير مارك بيلينجهام، مقدم برامج «ستاند أب»، وصاحب رواية «النائم»، وكاتب الروايات البوليسية مارك إيليس، الكاتبة والمؤرخة نيكولا كورنيك، مؤلفة الروايات التاريخية الرومانسية، كاثرين وودفاين، مؤلفة «سر العصفور الزنبركي»، أماندا براوس، التي تعرف عالمياً بـ«ملكة الدراما العائلية»، بي.إيه باريس، صاحبة الرواية الأكثر مبيعاً «خلف الأبواب الموصدة»، كيران ميلوود هارغريفاس، صاحبة «فتاة الحبر والنجوم».
|
|