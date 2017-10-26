كتّاب الرواية البريطانية في «الشارقة للكتاب»

الشارقة (الاتحاد)

يستضيف معرض الشارقة الدولي للكتاب، في دورته الـ36، التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب من 1 إلى 11 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، مجموعة من أكثر الكُتاب البريطانيين نجاحاً وشهرة، تماشياً مع احتفاء المعرض بالمملكة المتحدة ضيف شرف هذه الدورة.

وتضم قائمة الضيوف البريطانيين الكاتب والممثل التلفزيوني الشهير مارك بيلينجهام، مقدم برامج «ستاند أب»، وصاحب رواية «النائم»، وكاتب الروايات البوليسية مارك إيليس، الكاتبة والمؤرخة نيكولا كورنيك، مؤلفة الروايات التاريخية الرومانسية، كاثرين وودفاين، مؤلفة «سر العصفور الزنبركي»، أماندا براوس، التي تعرف عالمياً بـ«ملكة الدراما العائلية»، بي.إيه باريس، صاحبة الرواية الأكثر مبيعاً «خلف الأبواب الموصدة»، كيران ميلوود هارغريفاس، صاحبة «فتاة الحبر والنجوم».

ومن الضيوف أيضاً، نيل مخرجي، الكاتب الهندي المقيم في لندن، صاحب رواية «حياة الآخرين»، وبيتر فرانكوبان، أستاذ التاريخ العالمي بجامعة أكسفورد، الذي يُعد كتابه «طرق الحرير: تاريخ جديد للعالم» من أكثر الكتب مبيعاً في العالم.ويشارك في المعرض الكاتب غايلز لوري، الكاتب المعروف في مجال التسويق، والمؤلفة كلوديا جوزيف التي تعمل أيضاً محررة صحفية في عالم الأزياء والموضة، وكايت ويليامز، الكاتبة والمؤرخة ومقدمة البرامج، وألكساندرا شولمان، رئيسة التحرير السابقة للنسخة البريطانية من مجلة «فوغ».