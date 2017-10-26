«المحلات مفتوحة الآن».. شرك الاستهلاك لا يرحم أحداً

أبوظبي (الاتحاد)
يقدم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في الرابع من نوفمبر المقبل وعلى مدى أسبوع كامل، مسرحية «المحلات مفتوحة الآن»، تأليف صالح كرامة العامري وإخراج المخرجة النيوزيلندية زكاية كفيتا نافيتش، أستاذة الدراما بجامعة زايد، وفق ما جاء في مؤتمر صحفي عقده المؤلف والمخرجة، امس الأول، في مبنى الاتحاد بأبوظبي.
وتناقش المسرحية مشكلة طغيان المادة في المجتمعات المعاصرة، من خلال الصراع بين زوج وزوجة، هو يحاول أن يحيا حياة هادئة وهي تسعى لبناء حياتها الأسريّة على الاستهلاك، ثم تنتهي المسرحية بوقوع كليهما في شرك الحياة الاستهلاكية.
|
|