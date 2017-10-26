«محمد بن راشد للمعرفة»: انتهينا من إطلاع الخبراء الدوليين على «مؤشر المعرفة العالمي»

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، عن انتهاء مرحلة التشاور وإطْلاع خبراء في المنظمات الدولية المعنية بالمعرفة والتعليم على استعدادات مؤشر المعرفة العالمي، الذي تطلقه المؤسَّسة خلال قمَّة المعرفة 2017 التي تقام يومي 21 و22 نوفمبر المقبل بمركز دبي التجاري العالمي.

ويعدُّ المؤشر جزءاً من برامج ومبادرات مشروع «المعرفة للجميع» الذي أطلقته المؤسَّسة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف توفير منصة إلكترونية مرجعية لجميع المعنيين بالشأن المعرفي، من باحثين وأكاديميين وصانعي قرار وغيرهم، تقدِّم مجموعةً من المبادرات المعرفية المتعلقة بالبيانات والأبحاث والأدبيات حول المعرفة والتنمية والمواضيع ذات الصلة.

وأكَّد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أنَّ المؤشر يشكل نقلة نوعية في مجال المشاريع المعرفية العربية، حيث سيتيح إمكانية التعرُّف على الفرص والتحديات التي تواجه قطاع المعرفة العالمي، إلى جانب تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال المعرفة، مما ينعكس إيجاباً على مسيرة التنمية المستدامة في مجتمعاتنا العربية.

من جهته أوضح الدكتور هاني تركي، مدير مشروع «المعرفة للجميع»، رئيس المستشارين التقنيين في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أنَّ مؤشر المعرفة العالمي يعدُّ من أكبر المؤشرات على مستوى العالم، ويتمتع بمنهجية إحصاء قوية. منوهاً بأنَّ المؤشر سيرصد نتائج 131 دولة حول العالم في مجال المعرفة، فيما سيوفر بيانات لـ 195 دولة حول العالم، لتكون بمثابة مرجع للباحثين والمختصين. لافتاً إلى أن نتائج المؤشر، بعد الإعلان عنها خلال قمة المعرفة، سترسل إلى الجهات المعنية على مستوى العالم للاستفادة منها.