هاشيك: أهم مباراة تنتظر «الصقور»

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

وصف التشيكي إيفان هاشيك مدرب فريق الإمارات، لقاء عجمان غداً، بأنه من أهم محطات البطولة، بسبب التقارب في المستوى والترتيب، موضحاً أهمية الفوز بها خصوصاً أن «الصقور» على درجة جيدة من الجاهزية، بعد فترة التحضيرات، وتصحيح أخطاء لقاء العين، والمهم التركيز والتحلي بطموح الفوز، واحترام طموحات المنافس.

وأضاف: يجب أن نضع في تقديرنا خطورة أصحاب الأرض بوجود عناصر جيدة، خصوصاً بكاري كونيه، إلى جانب إيجابية لاعبيه في الهجمات المرتدة التي تشكل تهديداً للمرمى، ولاحظنا أن الحظ عاند عجمان في مباراتي شباب الأهلي دبي والعين، وابتسم له أمام النصر.

ودعا هاشيك إلى استغلال الفرص أمام المرمى والحذر ورفع مستوى التركيز الذهني، والسعي لتعويض الخسارة الماضية أمام العين، مشيراً إلى ثقته كبيرة في لاعبي الفريق لإظهار أفضل ما لديهم، من أجل العودة بالنتيجة الإيجابية، خصوصاً أن لديهم الرغبة القوية في الفوز. وأضاف: الجيد أن التشكيلة الأساسية تشهد عودة المهاجم الأرجنتيني ساشا، بعدما تعافى من الإصابة التي تعرض لها أمام حتا، والمدافع أحمد محمد مال الله أيضاً جاهز للعب، ونفتقد جهود الحسين صالح للإيقاف.