هاشيك: أهم مباراة تنتظر «الصقور»

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)
وصف التشيكي إيفان هاشيك مدرب فريق الإمارات، لقاء عجمان غداً، بأنه من أهم محطات البطولة، بسبب التقارب في المستوى والترتيب، موضحاً أهمية الفوز بها خصوصاً أن «الصقور» على درجة جيدة من الجاهزية، بعد فترة التحضيرات، وتصحيح أخطاء لقاء العين، والمهم التركيز والتحلي بطموح الفوز، واحترام طموحات المنافس.
وأضاف: يجب أن نضع في تقديرنا خطورة أصحاب الأرض بوجود عناصر جيدة، خصوصاً بكاري كونيه، إلى جانب إيجابية لاعبيه في الهجمات المرتدة التي تشكل تهديداً للمرمى، ولاحظنا أن الحظ عاند عجمان في مباراتي شباب الأهلي دبي والعين، وابتسم له أمام النصر.
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