أيمن الرمادي: طموحنا «النقطة 23»

عماد النمر (عجمان)

رفض المصري أيمن الرمادي، مدرب عجمان، اعتبار مباراة الغد أمام الإمارات في دوري الخليج العربي بست نقاط، كون الفريقين متجاورين في الترتيب، حيث يحتل الإمارات المركز التاسع وعجمان المركز العاشر، وقال: هي مباراة بثلاث نقاط وما يهمنا أن نحصل عليها، لأننا نعرف أن الفرق التي تستطيع تجميع 23 نقطة على مدار الموسم سيتأكد بقاؤها في دوري المحترفين، لذلك نسعى لحصد المزيد من النقاط تساعدنا في مشوارنا بالدوري، ونحن ندرك أننا ما زلنا في سنة أولى احتراف بعد غياب موسمين، ولدينا طموح البقاء، لذلك فهدفنا هو تحقيق الفوز في كل مباراة ندخلها، وسنقاتل للوصول للنقطة 23 التي تضمن لنا التواجد بالمحترفين.

وأشاد الرمادي بعطاء لاعبي عجمان، وقال: إن الفضل يعود إليهم في تحقيق الفوز على النصر في الجولة الماضية، فقد قدموا جهداً كبيراً، وصححوا الكثير من الأخطاء التي كانت تحدث في الجولات السابقة، وبالطبع أنا ساعدتهم كمدرب، لكن الأساس كان في وعي اللاعبين بأهمية تخطي مرحلة النتائج السلبية. وأوضح أن فريق الإمارات من الفرق التي لديها خبرة كبيرة في دوري المحترفين ويملك مدرباً جديداً ولاعبين مميزين، ونحن نحترم فريق الإمارات كثيراً؛ لأننا نرى أنه فريق مكافح ويبذل جهوداً كبيراً لتثبيت أقدامه، لذلك فستحفل المباراة بالندية والإثارة.

وحول كيفية التعامل مع هجوم فريق الإمارات، أضاف: نحن نتعامل مع جميع اللاعبين بجدية كبيرة، ونطالب لاعبي الفريق دائماً بضرورة احترام المنافس واللعب بتركيز عالٍ طوال المباراة، وبالطبع إغلاق المساحات أمام مهاجمي الفرق المنافسة واللعب بقوة وجدية حتى آخر لحظة في كل مباراة، ونأمل أن نوفق في تحقيق نتيجة إيجابية تساعدنا في التقدم نحو مركز أفضل، مع المحافظة على شخصية البرتقالي التي ظهر بها من بداية الموسم.

وفي النهاية أكد أن الفريق مكتمل الصفوف وجاهز لأداء المباراة، وليس لدينا أية غيابات، وهناك روح معنوية عالية لدى لاعبي الفريق، ولديهم تصميم وعزيمة كبيرة على تقديم مباراة قوية.