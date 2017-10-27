زوران: واقعية «الزعيم» طريقه للنقاط

عبدالله عامر (العين)

طلب الكرواتي زوران ماميتش مدرب العين من وسائل الإعلام، معرفة أداء الفريق الذي يرونه مناسباً، ليكون مثالاً حياً، يستطيع «الزعيم» أن يؤدي مثله، مشيراً إلى أنه يتقبل جميع الآراء والانتقادات ويناقشها مع مساعديه، إلا أنه في النهاية يعرف أن النتائج تبقى الأهم بالنسبة له وللجميع، لأن الفريق الذي يؤدي ولا يكسب النقاط، ليس مثل من يحصدها من دون أداء، ومن هنا فإن النقاط أهم. وقال: علينا أن نكون واقعيين، وأنا كمدرب أتمنى الفوز 5 - صفر في كل مبارياتي، ولكن يجب أن نحترم الأماني، ونلعب بواقعية، حتى نصل إلى ما نريد. وعن مباراة الغد، قال زوران: الشارقة قدم مباراة كبيرة أمام شباب الأهلي دبي، من خلال الانضباط داخل الملعب، ومن جهتنا يجب علينا أن نركز بشكل أكبر، ونواصل تقديم المستوى الجيد، لكي نحصد النقاط الثلاث، استكمالاً للجولات الماضية، والتي حققنا من خلالها «العلامة الكاملة». وتطرق مدرب «البنفسج» إلى الضغوط التي تواجه الفريق بعد الصدارة، مشيراً إلى أنها موجودة في كل مناحي الحياة، ومع ذلك لا يفكر فيها، حتى لا تؤثر على أداء الفريق في أرضية الملعب، وتحرمه بالتالي من تحقيق طموحاته. وثمن زوران مبادرة النادي بتخصيص ريع المباراة للمشجع ياسين موضحاً أنه أمر رائع أن تجد التكاتف بين الإدارة والجماهير، وهي مبادرة مجتمعية ضرورية في عالم الرياضة بشكل عام.