الظفرة والنصر لقاء «التركة الثقيلة»!

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

يدخل الظفرة مباراة النصر مثقلاً بالنتائج السلبية في مواجهات الفريقين معاً، لأن الظفرة على مدار 22 مباراة أمام «العميد»، لم ينجح في الفوز إلا مرتين فقط، موسم 2012-2013، عندما تفوق على أرضه بهدف، ضمن منافسات الدور الأول، و2-1 في الدور الثاني، ومالت كفة «الأزرق» في 11 مباراة، والتعادل 9 مرات، ولذلك يبحث الظفرة عن الانتصار الثاني بملعبه على النصر، والذي تتمخض عنه مكاسب عدة، منها رفع رصيده إلى 9 نقاط، وأيضاً التفوق على «العميد» بفارق نقطتين، إلى جانب كسر «العقدة الزرقاء». ويعود الفريقان بالذاكرة اليوم إلى مواجهتهما الأخيرة، على استاد حمدان بن زايد 18 سبتمبر 2016 ضمن الجولة الأولى لدوري الموسم الماضي، ورجحت كفة النصر 4-2، إذ حفلت مجريات المباراة بالأحداث «الدراماتيكية» التي ما زالت عالقة بالأذهان، بعدما احتسب الحكم 4 ركلات جزاء، 3 منها لمصلحة «العميد» وترجمها الثلاثي بتروبيا وكيمبو إيكوكو وبرادة، فيما أحرز ماكيتي ديوب ركلة جزاء الظفرة.

وتكمن شهرة المباراة ليس بالركلات التي شهدتها، بل بما أعقبها من تداعيات، عندما اعتذر خليفة الغفلي رئيس لجنة الحكام آنذاك للظفرة على الأخطاء التحكيمية.

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أبوظبي (الاتحاد)