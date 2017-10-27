40 فعالية تنتظر الجمهور على رمال شاطئ كايت بيتش

رضا سليم (دبي)

تتجه الأنظار ظهر اليوم إلى شاطئ «كايت بيتش» بمنطقة جميرا، حيث تنطلق فعاليات المهرجان الثاني لمبادرة «تحدي دبي للياقة» التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، في خطوة تهدف إلى جعل دبي إحدى أكثر المدن نشاطاً وممارسةً للرياضة على مستوى العالم، وانطلقت فعالياتها الجمعة الماضي، وتستمر حتى 18 نوفمبر المقبل،

ويستمتع المشاركون في التحدي على شاطئ كايت بيتش بالعديد من الفعاليات التي ستقام على مدار يومين، وتزخر بأكثر من 40 نوعاً من النشاطات الرياضية التي تقام على رمال الشاطئ وفي مياه البحر، علاوة على فصول تدريبات رياضية بمشاركة شخصيات رياضية شهيرة، ورياضات فردية وجماعية، وعروض رياضية على المسرح، تجعل جميع أفراد العائلة مستمتعين بوقتهم.

ويعزز ثاني مهرجانات اللياقة البدنية لعطلات نهاية الأسبوع زخم المنافسة خلال شهر التحدي، ويندرج ضمن مبادرة مبتكرة للياقة البدنية تثري المدينة بالأنشطة الرياضية لتحقيق هدف طموح بجعل دبي أكثر المدن نشاطاً وممارسة للرياضة في العالم، وذلك عبر تشجيع سكانها وزوارها للالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط اليومي على مدار 30 يوماً.

وتبدأ الفعاليات في الواحدة ظهر اليوم بالعديد من الأنشطة الرياضية، التي تلهم المشاركين لمواصلة تقدمهم وتحقيق أهدافهم، وهو ما سيؤثر بشكل إيجابي على المؤشر العام لنشاط مدينة دبي.