فنزويلي مشلول يطلب القتل الرحيم جراء الأزمة الاقتصادية

باركيسيميتو (أ ف ب)

تمنى «ماركو» الموت عندما أصبح مصاباً بشلل رباعي جراء حادث قبل 12 عاماً، غير أنه تخطى تلك المحنة وتزوج وتبنى طفلة.. إلى أن عاد إلى دوامة اليأس عينها راهناً؛ بسبب النقص في الأغذية والأدوية في فنزويلا، وهو ما دفعه لطلب القتل الرحيم.

ويعيش الرجل البالغ من العمر 45 عاماً في شقة صغيرة بالكاد تتسع لسرير وبرّاد، وهو ما انفك يطلب المساعدة منذ يوليو 2016، مسجلاً 16 شريط فيديو في المجموع بثها على مواقع التواصل الاجتماعي. وتوجه «ماركو» في آخر المقاطع التي صورها إلى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، متوسلاً إياه أن يساعده على الموت بكرامة في هذا البلد، حيث يحظر الاستعانة بعمليات القتل الرحيم.

وقال له: «نموت جوعاً، فإما أشتري الطعام أو أشتري المعدات الطبية».

وقد أصيب «ماركو» بشلل رباعي إثر حادث سيارة. ويوضح من شقته المتواضعة في «كابوداريه» شرق البلاد: «كنت أطلب من الجميع بعيد الحادث أن يقتلني قبل أن أتقبل ما حل بي». ويتابع هذا التقني الصناعي، الذي يعتاش من إعانة ومعاش تقاعدي يبلغ مجموعهما 186 ألف بوليفار في الشهر، أي 4.3 دولارات بحسب سعر الصرف في السوق السوداء: «لا أريد الموت، لكنني أريد العيش في ظروف أفضل، وإذا تعذر ذلك أفضل القتل الرحيم». ويؤكد ماركو: «لم يعد في وسعي تدبر أموري، فالمعيشة باتت غالية جداً»، علماً أن القسطرة البولية تكلفه 24 ألف بوليفار، في مقابل 50 ألف بوليفار للكيلو جرام الواحد من اللحم.