علاقات واشنطن «المشروطة» تواجه انتقادات في باكستان

إسلام آباد (وكالات)

قوبلت تصريحات وزير الخارجية الأميركي «ريكس تيلرسون»، التي أوضح فيها أن إدارة ترامب ستسعى لعلاقات «مشروطة» مع باكستان، بانتقادات شديدة في إسلام أباد، باعتبار مثل ذلك التوجه «سياسة إكراه». وأدلى «تيلرسون» بتصريحاته خلال زيارة لأفغانستان قبيل توقف دام عدة ساعات في باكستان، حيث قاد وفداً أجرى محادثات مع مسؤولين مدنيين وعسكريين كبار في باكستان يوم الثلاثاء الماضي، تناولت العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، مع تركيز على التعاون لتحقيق السلام والمصالحة في أفغانستان.

وقال وزير الخارجية الأميركي في قاعدة «باغرام» العسكرية في أفغانستان: «إن الولايات المتحدة ستتبنى مقاربة تستند على شروط تجاه باكستان، وهذه المقاربة تعتمد على ما إذا كانوا في باكستان سيتخذون إجراءات ضد طالبان أفغانستان وجماعات إرهابية أخرى»، ممن زعم أنها تلقى دعماً من باكستان.

وقوبلت هذه التصريحات برفض في باكستان، جاء على لسان رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني، رضا رباني، الذي وصفها ب«غير المقبولة»، مضيفاً «إن وزير الخارجية الأميركي يتصرف مثل نائب ملك».

وانتقد محللون مستقلون أيضاً التصريحات التي اعتبروها معادية لباكستان، مصرّين على أنه كان الأجدر به أن يتناول تصريحاته ومطالبه واهتماماته أو بواعث قلقه، مع الزعماء الباكستانيين، في لقاء ثنائي، بدلًا من استخدام وسائل الإعلام.