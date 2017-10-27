خصوم «داعش».. معركة أخيرة وتضارب مصالح

بيروت (أ ف ب)

فقد تنظيم «داعش» الإرهابي سيطرته تدريجياً على المناطق التي كانت خاضعة له في سوريا والعراق، لينحسر وجوده حالياً في منطقة حدودية بين البلدين تشكل نقطة التقاء مصالح لقوى إقليمية ودولية. ويسيطر التنظيم المتطرف حتى الساعة على منطقة حدودية صحراوية تمتد من محافظة دير الزور السورية في الشرق إلى الأنبار في غرب العراق، حيث تقع مدينتا «البوكمال» و«القائم» الحدوديتان. ومن المتوقع أن يخوض «داعش» معركة قاسية للحفاظ على مركز ثقله الأخير، ويتوقع أن تلتقي القوات السورية والعراقية عند نقطة على جانبي الحدود لتطويق التنظيم المتطرف في منطقة وادي الفرات، الممتدة من دير الزور إلى القائم.

ويقول الخبير في معهد «التحرير» لدراسات الشرق الأوسط ومقره واشنطن حسن حسن: «إن هذه المنطقة تشكل مركز الثقل الحيوي للتنظيم». وتعتبر هذه المنطقة، وفق قوله، «أكثر تعقيداً من مناطق أخرى، فمنها برز داعش».

وأعلن العراق أمس بدء العمليات العسكرية لدحر التنظيم المتطرف من مدينة القائم، وتشارك في المعارك القوات العراقية المدعومة من واشنطن و«الحشد الشعبي»، وهي ميلشيات مدعومة من طهران.

أما القوات السورية، ومن معها من مقاتلين لبنانيين في «حزب الله» الإرهابي، أو أفغان وعراقيين وإيرانيين، فلا تزال تحتاج إلى بعض الوقت، إذ تبعد عن البوكمال مسافة 50 كيلومتراً على الأقل. ويريد تنظيم «داعش»، الذي استولى على أراض واسعة في سوريا والعراق في عام 2014، بحسب حسن، «البقاء والاستمرار في هذه المنطقة؛ بسبب وادي نهر الفرات والصحراء الممتدين في البلدين على حد سواء، وكذلك بفضل المساحات الواسعة التي تغيب عنها السلطات».