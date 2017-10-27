«إذاعة واتساب».. ملاذ اللاجئين الروهينجا المتعطشين لأخبار الوطن

كوكس بازار (رويترز)

جلس ممتاز الحق أحد أفراد الروهينجا المسلمين في متجر البقالة الذي يملكه، عند سفح تل بمخيم للاجئين في بنجلادش في استراحة من عمله، وراح يستمع لتسجيل صوتي على هاتفه المحمول، بينما حلّق من حوله أطفال وبعض المارة للاستماع لآخر الأنباء من ميانمار.

ويقول ممتاز الحق، البالغ من العمر 30 عاماً، وهو يشغل رسالة صوتية على «واتساب»، يشرح المتكلم فيها مقترحات حكومة ميانمار لإعادة اللاجئين إلى قراهم: «أستمع لها لأني أحصل على بعض المعلومات عن وطني».

ويعيش ممتاز الحق في بنجلادش منذ موجة سابقة من العنف في ولاية راخين بميانمار عام 1992، غير أن عدد اللاجئين ارتفع بشدة في الأسابيع الأخيرة ليتجاوز 800 ألف، بعد عملية عسكرية واسعة شنّها جيش ميانمار وتسببت في فرار نحو 600 ألف من الروهينجا إلى بنجلادش.

وقد وصل عشرات الآلاف من اللاجئين المرهقين، ومعهم ما لا يزيد على جوال من الأرز وبضعة أوان وهاتف محمول يعمل ببطارية شمسية رخيصة، وكثيرون منهم يتعطشون لأنباء عما يدور من أحداث في الوطن.