أنا ثاني القمزي

كنت أمام خيارين، إما الاستسلام وانتظار الأجل أو المقاومة. المياه تحيط بي من كافة الاتجاهات لم أفكر لحظتها في الأسباب التي أدت إلى انقلاب الزورق، ولا الوقت الذي يحتاجه طاقم الإنقاذ قبل الوصول إلى موقع الحادث. فجأة بدأت باسترجاع كامل شريط حياتي منذ خطواتي الأولى، التي خطوتها على شُطآن الخليج، مروراً بمحاولتي الأولى لركوب قارب بحري، ومحاولتي الأولى كذلك لصيد الأسماك وغيرها من التفاصيل الدقيقة، التي لم أكن لأسترجعها في أي موقف آخر.

الوقت بدأ بالنفاد. أشعر بالاختناق وبالضغط الشديد. التقلصات في كافة أنحاء جسدي، استجمعت كامل قواي لأوجه قبضتي نحو الزجاج. ضربة ثم أخرى لأنجح أخيراً في كسره، انسل جسدي نحو المياه غصت قليلاً قبل أن أصل السطح. نعم أنا الآن على قيد الحياة.

كثيرة هي المواقف الصعبة التي سبق أن مررت بها، منذ بدأت بخوض غمار الرياضات البحرية وتحديداً عام 1995 على متن «الجت سكي»، وهي ما فتحت شهيتي على تجربة كافة أنواع المركبات البحرية، وصولاً إلى زوارق الفورمولا التي توطدت علاقتي معها بدءاً من عام 1998.

حادثة انقلاب زورق الفورمولا عام 2002 ورغم مرور سنوات طويلة عليها، إلا أنها تثير في مشاعر متضاربة الآن. فرغم مرور أكثر من عقدين على بدء مزاولتي الرياضات البحرية، وتجاوزي الـ 37 من العمر، ما زلت أرى فيها نقطة التحول الأبرز فهي أشبه بولادة جديدة، لم تمنعني من البقاء على البحر ولا زوارقه ولا سباقاته بشتى أشكالها. الحصاد الآن 5 ألقاب على الصعيد المحلي. وصيف بطل العالم مرة واحدة والمركز الثالث عالمياً مرتين، إلى جانب بطل العالم في السرعة، أما مجموع الميداليات التي حصلت عليها فتقارب الـ 400 ميدالية وكأس، وما زالت أبحث عن المزيد.

الآن تكتنفني السكينة عندما أرى أقدام أطفالي سلامة، ميثة وزايد وهي تداعب مياه الخليج في رحلات الصيد القصيرة التي أقضيها معهم، أغوص في أعينهم فأرى نفسي عندما بدأ شغفي بالبحر في التشكل. الشغف الذي لن يتوقف ما حييت ولن يبدده حادث كاد أن يودي بحياتي.