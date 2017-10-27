حلم إيكاردي بـ400 ألف يورو!

أنور إبراهيم (القاهرة)

كشف نونزيو ماركيوني، وكيل الأعمال السابق للنجم الأرجنتيني الهداف ماورو إيكاردي لاعب إنترميلان الحالي، النقاب عن أن فريقي يوفنتوس ونابولي الإيطاليين، كانت لديهما فرصة كبيرة لضم هذا النجم الأرجنتيني، عندما كان لاعباً ببرشلونة في صفوف فريق الرديف، ولكن ذلك لم يحدث لأن إدارة في كل من اليوفي ونابولي رفضت دفع مبلغ 400 ألف يورو، مقابل ضمه، وسرعان ما انتهى الأمر به إلى التوقيع لنادي سامبدوريا مقابل شيك بالمبلغ المذكور.

وأضاف وكيل الأعمال السابق للنجم الدولي الأرجنتيني في تصريحات نقلها موقع «إيطاليا سبورت برس»، أن إيكاردي الذي أمضى وقتها 3 سنوات في مركز تدريب برشلونة، دون أن ينال شرف الصعود للفريق الأول للبارسا، قد حرم من هذه الفرصة لمجرد أن «السيدة العجوز» ونابولي استكثرا آنذاك هذا المبلغ.

ومن جانبها علقت شبكة إذاعة «مونت كارلو سبورت» على ما ذكره وكيل أعمال إيكاردي بقولها: لو كانت إدارة اليوفي أو نابولي تدركان أو تتوقعان ما يمكن أن يحدث لهذا النجم الأرجنتيني، وأنه سيكون هداف ناديه الحالي إنترميلان، لما ترددتا وقتها في دفع هذا المبلغ الضئيل. وبعد فشل هذه الصفقة، وقع إيكاردي لفريق سامبدوريا على أمل أن يأتي اليوم الذي ينتقل فيه إلى الفريق الذي يحلم به ويعشقه منذ نعومة أظفاره، وهو نادي الإنتر، وهو ما تحقق بالفعل في عام 2013.

جدير بالذكر أن إيكاردي البالغ من العمر «24 عاماً» «مواليد 19 فبراير 1993» يحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 11 هدفاً، بعد الإيطالي سيرو إيموبيلي هداف لاتسيو «13هدفاً». ونجح إيكاردي خلال آخر موسمين له مع الإنتر في أن يسجل 75هدفاً، ما جعل بعض الجماهير الكتالونية تطالب بعودة هذا النجم الأرجنتيني إلى برشلونة، ليكون خير بديل وخليفة للويس سواريز نجم خط هجوم البارسا، نظراً لصغر سنه.