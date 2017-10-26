«أصدقاء مرضى السرطان» تطلق مسيرة «لنحيا بالرياضة»

الشارقة (الاتحاد)

في إطار مساعيها المستمرة لجهود مكافحة السرطان ودعم المرضى وأسرهم، وجهت جمعية «أصدقاء مرضى السرطان» دعوة مفتوحة للمواطنين والمقيمين في الدولة للمشاركة في أحدث مبادرتها الإنسانية، «مسيرة لنحيا الرياضية»، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتقام في حرم جامعة الشارقة يومي 17 و18 نوفمبر.

وتهدف المبادرة، إلى جمع تبرعات لصالح مرضى السرطان وأسرهم، من خلال مسيرة تستمر فعالياتها 24 ساعة، في إشارة إلى معاناة مريض السرطان التي تستمر على مدار اليوم دون توقف.

ومنذ الإعلان عن استضافة الشارقة لهذا الحدث، بالتعاون مع الجمعية الأميركية للسرطان، نهاية أبريل الماضي، نظمت «أصدقاء مرضى السرطان» سلسلة من الأنشطة الرامية لتشجيع الأفراد والمؤسسات على المشاركة في المبادرة.

وقال بدر الجعيدي، تنفيذي أول فعاليات في جمعية أصدقاء مرضى السرطان: «تتجاوز المسيرة دورها كحدث لجمع التبرعات، إلى توفيرها فرصة ثمينة لتعزيز القيم الأخلاقية والإنسانية والتطوعية في نفوس المشاركين، وتمكينهم من إظهار التزامهم وتضامنهم مع قضايا السرطان، وإثراء قيم التكافل الاجتماعي».