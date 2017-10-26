السلوفينية جريجورين تسقط في فخ المنشطات

برلين (د ب أ)

أكد الاتحاد الدولي للبياثلون أن السلوفينية تيجا جريجورين هي الوحيدة التي أدينت بتعاطي المنشطات من بين جميع الرياضيين الذي جرى إعادة تحليل عينات الدم والبول الخاصة بهم من أولمبياد 2010 الشتوي.

وذكر الاتحاد الدولي للبياثلون أن جريجورين 37 عاماً ثبت تعاطيها هرمون النمو «جي إتش أر بي2-» المحظور وتم إيقافها بشكل مؤقت، انتظاراً لجلسة الاستماع التي تحددت لها في أواخر نوفمبر المقبل.

وحلت جريجورين بالمركز 36 في سباق فردي السيدات في أولمبياد فانكوفر، فيما جاءت بالمركز الثامن في سباق التتابع للفرق، وأعلنت اللجنة الأولمبية الدولية قبل نحو أسبوعين أن رياضياً واحداً تبين أنه انتهك لوائح مكافحة المنشطات خلال عملية إعادة تحليل أكثر من ألف عينة بول للرياضيين الذين شاركوا في أولمبياد فانكوفر الشتوي 2010، وأوضحت اللجنة الأولمبية الدولية أن قضية الرياضي المتورط يتم معالجتها الآن، لكنها لم تكشف عن اسم أو جنسية الرياضي أو اللعبة التي يمارسها، مكتفية بالتأكيد على أن إعادة تحليل عينة الرياضي جاءت بثلاث نتائج عكسية.

ووفقاً للجنة الأولمبية الدولية فإن 1195 من أصل 1710 عينات بول من أولمبياد فانكوفر أعيد تحليلها بمعايير متطورة، ومن ضمنها عينات جميع الفائزين بالميداليات وجميع الرياضيين الروس، علماً أنه بإمكان اللجنة الاحتفاظ وإعادة تحليل عينات أولمبياد فانكوفر 2010 حتى فبراير 2018، أي أن صلاحية العينات تبلغ ثمانية أعوام، وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أعادت تحليل عينات الرياضيين المشاركين في أولمبياد بكين 2008 وأولمبياد لندن 2012، مما نتج عنه 200 نتيجة عكسية.