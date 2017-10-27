«فيكتوري 3» ‬يطارد الزمن في الصين

شيامين (الاتحاد)

يدخل‎ ‬أمراء ‬البحار ‬في ‬زورق ‬الفيكتوري ‬3 ‬بقيادة ‬الثنائي ‬سالم ‬علي ‬العديد ‬وعيسى ‬آل ‬علي ‬أجواء ‬المنافسات، ‬ضمن ‬جائزة ‬شيامين –‬الصين ‬الكبرى ‬للزوارق ‬السريعة، ‬اكس ‬كات، ‬الجولة ‬الثالثة ‬من ‬بطولة ‬العالم ‬2017 ‬التي ‬تستضيفها ‬مدينة ‬شيامين ‬حتى ‬‬بعد ‬غدٍ ‬الأحد.

وتشهد‎ ‬منافسات ال‬بطولة ‬هذا ‬العام ‬مشاركة ‬11 ‬زورقاً، ‬يتقدمهم ‬سفراء ‬رياضة ‬الإمارات ‬في ‬الزوارق ‬الفيكتوري ‬3، ‬وأبوظبي ‬5 ‬بقيادة ‬راشد ‬الطاير ‬وماجد ‬المنصوري، ‬والوصل ‬7 ‬بقيادة ‬عارف ‬الزفين ‬ونادر ‬بن ‬هندي.

ويتطلع‎ ‬الثنائي ‬العديدي ‬وآل ‬علي ‬اليوم إ‬لى تحقيق ‬أول ‬خطوة ‬ناجحة ‬في ‬سباق ‬أفضل ‬زمن ‬الذي ‬ينطلق ‬في ‬الثالثة ‬عصرا ‬بتوقيت ‬الصين، الحادية ‬عشرة ‬صباحاً ‬تماماً ‬بتوقيت ‬الإمارات، ‬والذي ‬يمهد ‬‬لانطلاقة ‬متميزة ‬في ‬السباق ‬الرئيس ‬الأول ‬غد.

ويسعى‎ ‬الثنائي ‬إلى ‬تحقيق ‬المركز ‬الأول ‬ليكونا ‬أول ‬المنطلقين ‬في ‬السباق ‬الرئيس ‬الأول، ‬وأيضاً ‬الاستمرار ‬في ‬صدارة ‬الترتيب ‬العام ‬ل‬أفضل ‬زمن بـ ‬65 ‬نقطة، وتعرف‎ ‬الثنائي ‬العديدي ‬وآل ‬علي ‬قائدا ‬زورق ‬فيكتوري ‬3 ‬على ‬مسار ‬السباق ‬وطبيعة ‬المياه ‬في ‬التجارب ‬الرسمية ‬أمس، ‬ويخوضان ‬تجارب ‬مماثلة ‬في ‬الفترة ‬الصباحية ‬اليوم ‬للمزيد ‬من ‬الجاهزية ‬قبل ‬الدخول ‬في ‬المراحل ‬الجادة ‬في ‬الفترة ‬المسائية ‬التي ‬سوف ‬تمتد ‬إلى ‬اليومين ‬المقبلين.