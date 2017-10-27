«فيكتوري 3» ‬يطارد الزمن في الصين

شيامين (الاتحاد)
يدخل أمراء البحار في زورق الفيكتوري 3 بقيادة الثنائي سالم علي العديد وعيسى آل علي أجواء المنافسات، ضمن جائزة شيامين –الصين الكبرى للزوارق السريعة، اكس كات، الجولة الثالثة من بطولة العالم 2017 التي تستضيفها مدينة شيامين حتى بعد غدٍ الأحد.
وتشهد منافسات البطولة هذا العام مشاركة 11 زورقاً، يتقدمهم سفراء رياضة الإمارات في الزوارق الفيكتوري 3، وأبوظبي 5 بقيادة راشد الطاير وماجد المنصوري، والوصل 7 بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي.
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ويسعى الثنائي إلى تحقيق المركز الأول ليكونا أول المنطلقين في السباق الرئيس الأول، وأيضاً الاستمرار في صدارة الترتيب العام لأفضل زمن بـ 65 نقطة، وتعرف الثنائي العديدي وآل علي قائدا زورق فيكتوري 3 على مسار السباق وطبيعة المياه في التجارب الرسمية أمس، ويخوضان تجارب مماثلة في الفترة الصباحية اليوم للمزيد من الجاهزية قبل الدخول في المراحل الجادة في الفترة المسائية التي سوف تمتد إلى اليومين المقبلين.
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