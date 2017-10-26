118 لاعباً في أولى بطولات المبارزة



تاريخ النشر: الجمعة 27 أكتوبر 2017 دبي (الاتحاد) تنطلق على مدار اليوم وغداً أولى بطولات الموسم الجديد لاتحاد المبارزة للجنسين، حيث تستضيف الصالة الرياضية بمدرسة أحمد بن راشد آل مكتوم بمنطقة المحيصنة الأولى بدبي منافسات الرجال اليوم بمشاركة 118 لاعباً في سلاح الايبيه، تليها مسابقة سلاح السابر ثم سلاح الفلوريه، على أن تقام المباراة النهائية في الرابعة عصراً، والمشاركة ستكون في 6 مسابقات لأسلحة الفلوريه والايبيه والسابر، وفي اليوم التالي تقام منافسات السيدات بمشاركة 85 لاعبة يمثلن جميع الأندية والمؤسسات الرياضية ومراكز التدريب بالدولة، وهي: أندية بني ياس وشباب الأهلي والشارقة والوحدة ولاعبات مؤسسة المرأة بالشارقة، ولاعبو ولاعبات جامعة الإمارات ومراكز التدريب المتخصصة باللعبة في كل من دبي والعين ورأس الخيمة والمهارات الحديثة وأكاديمية ام كي اف ايه بدبي.