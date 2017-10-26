الجولف يشارك في بطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة

دبي (الاتحاد)

دشن المنتخب الوطني للجولف، أمس، مشاركته في النسخة العشرين من بطولة آسيا والمحيط الهادئ للاعبين الهواة، المقامة في نادي ويلنجتون الملكي حتى السبت المقبل، بمشاركة نخبة لاعبي القارة. ويمثل الإمارات في النسخة التاسعة من البطولة التي تعد ثاني أكبر البطولات على العالم للاعبين الهواة، كل من أحمد سكيك، ومحمد الهاجري، كما يشارك لاعب نادي خور دبي لليخوت والجولف، الموهبة الشابة توماس ريحان، وعزان الرمحي من سلطنة عمان.

وتقام البطولات الآسيوية والمحيط الهادئ بالتعاون مع النادي الملكي البريطاني للجولف، وتسفر نتائجها عن منح المتوجين بالمركز الأول والثاني فرصة التأهل والمشاركة في بطولات الماسترز المفتوحة على مستوى العالم، فضلاً عن التواجد في بطولات عالمية أخرى.

ويحمل أحمد سكيك وزميله محمد الهاجري الآمال الجولف الإماراتي، فيما يدافع لاعب نادي خور دبي لليخوت والجولف توماس ريحان عن آمال منتخب بلاده الهند.

ويعول سكيك على خبراته في منافسة نخبة لاعبي القارة، عقب موسم حافل نجح خلاله سكيك في إحراز ذهبية فردي البطولة الخليجية، فضلاً عن مشاركة مشرفة في ثلاث جولات جولف مينا وإنهاء الموسم ضمن قائمة المراكز العشر الأولى.ويتسلح محمد الهاجري القادم من مشاركات متعددة مع منتخبات المراحل السنية للشباب والناشئين، وأخرها كأس آسيا والمحيط الهادئ للناشئين، بخبرات كبيرة قال عنها: «التواجد أمام عمالقة القارة تحدٍ بحد ذاته، عازمون على تحقيق نتائج جيدة، رغم الصعوبات التحديات التي تفرضها قوة الرياح في فترات ما بعد الظهر، التي تجعل الوقوع بالخطأ أمراً وارداً في ابتعاد الكرات عن المسطحات الخضراء».