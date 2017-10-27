8 فرق في بطولة أبوظبي لهوكي الجليد

أبوظبي (الاتحاد)
تنطلق اليوم منافسات بطولة أبوظبي لهوكي الجليد للناشئين تحت 15 سنة، بمشاركة ثمانية فرق من مختلف أنحاء الإمارات هي أبوظبي ستورمز ودبي ساند ستورمز وأبوظبي ستورمز بي 1 دبي ساند ستورمز بي وأبوظبي فالكونز وأبوظبي ستورمز بي 2 وأبوظبي فالكونز بي 2 والعين ديبز.
وتقام المباريات على مدار يومين، وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين ويشهد اليوم الأول إقامة 12 مباراة، على أن تقام ست مباريات في اليوم الثاني ويصعد صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة للعب الدور نصف النهائي ثم تقام المباراة النهائية بين الفريقين الفائزين مساء غد، وتستضيف البطولة صالة أبوظبي للتزلج بمدينة زايد الرياضية، بحضور مسؤولي نادي أبوظبي للرياضات الجليدية.
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وقال: نسعى دائماً لإتاحة الفرصة أمام الشباب الصغير لممارسة اللعبة من خلال مثل هذه البطولات التي تعد واحدة من أهم المراحل في بناء أساس سليم لهوكي الجليد.
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وتمنى أن يكون التوفيق حليف الجميع في بطولة اليوم، متوقعاً أن تكون المنافسة مثيرة بين الفرق الثمانية في ظل رغبة كل فريق في حصد هذا اللقب بهدف إعطاء اللاعبين دفعة معنوية في المستقبل، وتقديم أنفسهم للمنتخبات الوطنية من خلال مثل هذه البطولات المهمة للغاية التي تعد النواة الأساسية لبناء منتخبات وطنية قوية.