8 فرق في بطولة أبوظبي لهوكي الجليد

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم منافسات بطولة أبوظبي لهوكي الجليد للناشئين تحت 15 سنة، بمشاركة ثمانية فرق من مختلف أنحاء الإمارات هي أبوظبي ستورمز ودبي ساند ستورمز وأبوظبي ستورمز بي 1 دبي ساند ستورمز بي وأبوظبي فالكونز وأبوظبي ستورمز بي 2 وأبوظبي فالكونز بي 2 والعين ديبز.

وتقام المباريات على مدار يومين، وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين ويشهد اليوم الأول إقامة 12 مباراة، على أن تقام ست مباريات في اليوم الثاني ويصعد صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة للعب الدور نصف النهائي ثم تقام المباراة النهائية بين الفريقين الفائزين مساء غد، وتستضيف البطولة صالة أبوظبي للتزلج بمدينة زايد الرياضية، بحضور مسؤولي نادي أبوظبي للرياضات الجليدية.

من جهته، أكد جمعة الظاهري أمين عام اتحاد الرياضات الجليدية مدير الخدمات المساندة في نادي أبوظبي للرياضات الجليدية، أن البطولة تعد إحدى أهم الخطوات في بناء أجيال جديدة تخدك هوكي الجليد مستقبلاً.

وقال: نسعى دائماً لإتاحة الفرصة أمام الشباب الصغير لممارسة اللعبة من خلال مثل هذه البطولات التي تعد واحدة من أهم المراحل في بناء أساس سليم لهوكي الجليد.

وأضاف: مشاركة ثمانية فرق في هذا الحدث، يعد أمراً إيجابياً تماماً، خصوصاً أن العدد يؤكد أن اللعبة تسير في الطريق الصحيح خاصة في مراحل الناشئين. ووجه الظاهري الشكر إلى الجهات الداعمة للنادي على رأسها مجلس أبوظبي الرياضي، مشيراً إلى أن المجلس دائماً ما يقدم كل متطلبات النجاح لكل الأحداث التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات الجليدية، كونه على علم تام بما يقدمه النادي من دور مهم في تطوير اللعبة وتخريج أجيال تخدم المنتخبات الوطنية مستقبلاً وحاضراً، كما حدث وتم رفع علم الدولة خفاقاً في مختلف المحافل القارية والدولية.

وتمنى أن يكون التوفيق حليف الجميع في بطولة اليوم، متوقعاً أن تكون المنافسة مثيرة بين الفرق الثمانية في ظل رغبة كل فريق في حصد هذا اللقب بهدف إعطاء اللاعبين دفعة معنوية في المستقبل، وتقديم أنفسهم للمنتخبات الوطنية من خلال مثل هذه البطولات المهمة للغاية التي تعد النواة الأساسية لبناء منتخبات وطنية قوية. ​