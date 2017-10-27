«الملاكمة» يطلق مشروع البطل الأولمبي بقوة دفع سباعية

أمين الدوبلي (أبوظبي)

يستعد اتحاد الملاكمة حالياً لإطلاق مشروع البطل الأولمبي بطموح إعداد لاعبين، وفق برنامج احترافي يؤهلهم لتحقيق إنجازات آسيوية وصولاً إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وتحدث أنس العتيبة، رئيس الاتحاد عن تفاصيل المشروع قائلاً: «تم اختيار 7 لاعبين واعدين هم صعب ميزر الشمري 21 سنة، وفهد الخوري 19 سنة، وفهد السعيد 20 سنة، وأحمد محسن 21 سنة، وشهاب الضباري 21 سنة، وعامر صويدر 18 سنة، وسيف الكندي 18 سنة، وقمنا بالتحدث معهم ومع أولياء أمورهم واتفقنا أن يرتبطوا مع الاتحاد بعقود شهرية للدخول في علاقة احترافية كاملة عن طريق الاتحاد يتم خلالها توفير برامج التدريب الكاملة لهم، والمعسكرات الخارجية الطويلة، والمشاركات في البطولات الدولية والقارية، وتم التعرف على المدارس والجامعات وجهات عمل كل منهم، وآليات الحصول على الموافقات منها على منحهم التفرغ عند الضرورة في نفس الوقت الذي راعينا أن تكون المعسكرات الطويلة في أوقات الإجازات الدراسية، ومن المقرر أن نعقد مؤتمراً صحفياً في الأسبوع المقبل للإعلان عن تفاصيل المشروع، وتوقيع العقود الرسمية مع اللاعبين في حضور أولياء أمورهم وكافة وسائل الإعلام».

وعن معايير اختيار اللاعبين السبعة يقول أنس العتيبة: «وضعنا 7 معايير مهمة لاختيار لاعبينا حتى نضمن نجاح التجربة، وفي مقدمة تلك المعايير موافقة أسر وعائلات اللاعبين حتى يكونوا داعمين لنا في توجهاتنا، ومن المعايير أيضاً مسألة النتائج والمستوى الفني في البطولات والمشاركات حتى نضمن أن يكون مستوى اللاعب قابلاً للتطوير، ومن ضمن المعايير أيضاً، الوضع الدراسي والعلمي والعملي بمعنى أن تكون ظروفه تسمح لتطبيق الفكرة، فضلاً عن الاستعداد النفسي والبدني، وتوافر الموهبة والرغبة في تمثيل الوطن والسن المناسب للمشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 وباريس 2024».

وتابع: «حكومتنا الرشيدة تضرب لنا المثل والقدوة في تبني البرامج الذكية لاختصار الزمن، استفدنا من مشروع المسرعات الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وفكرنا من نفس الزاوية لنضع حلولاً سريعة تتعامل مع التوقيتات الزمنية المقبلة».

وقال أنس العتيبة: «ثقتي بلا حدود في كل اللاعبين الذين اخترناهم، دون شك أنهم قادرون على صناعة الفارق، لأننا وضعنا لهم برامج إعداد طويلة تتراوح ما بين 6 و8 سنوات بحسب عمر كل منهم».

من جانبه، يقول محمد مصبح الشبلي، المدير الفني لمنتخبنا الوطني: كل معسكراتنا الخارجية سوف تقام في كويا وأوزبكستان، وقد تعاقدنا مع مدربين عالميين من كوبا لوضع برامج التدريب لأبطالنا الواعدين، وتبنيهم في المعسكرات الكوبية الطويلة، وبالنسبة لنا سوف نشرف على تطبيق هذه البرامج، أشعر بالفخر بوجودي كجزء من هذا المشروع الاحترافي المهم الذي يعد نواة لتحقيق انطلاقة رياضية في كل الألعاب لو تم تكرار هذا النموذج في بقية الألعاب.

وأضاف: «من حسن الحظ أن المشروع أخذ وقتاً طويلاً في الدراسة من قبل رئيس الاتحاد والفنيين حتى وصل إلى تصور علمي مدروس، ويمكن أن نقول بأن هذا المشروع يعد تحولاً كبيراً في استراتيجية العمل بالاتحاد، حيث إن الكيف أصبح الآن أهم من الكم، بمعنى أن تأهيل بطل بالمواصفات القارية والعالمية أفضل من العمل مع عشرة لاعبين دون جدوى، ودون نتائج».

وكشف أن الميزانية السنوية للمشروع هي 900 ألف درهم، بين رواتب وتكاليف معسكرات ومشاركات خارجية، موضحاً أن العام الأول من البرنامج يقتصر على المعسكرات الطويلة في الخارج، ومن ثم المشاركة في التحديات الدولية، ولن يقتصر عملنا على هؤلاء اللاعبين السبع فقط، لكننا نضع في الاعتبار تأهيل المواهب الصغيرة لإلحاقها بالمشروع في الوقت المناسب، وذلك من خلال البطولات الداخلية والمشاركات المحلية، ودون شك المشروع يتسم بالواقعية، ويستفيد من تجارب الآخرين من الدول التي سبق لها وأن حققت إنجازات في وقت قصير.