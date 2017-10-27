«طائرة العين» تلاقي الأهلي والزمالك في معسكر القاهرة

أسامة أحمد (دبي)

غادرت ظهر أمس بعثة الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي العين متوجهة إلى مصر لإقامة معسكر تحضيري ضمن البرنامج الموضوع لخوض دوري الدرجة الممتازة «ثاني المسابقات» الذي يدشنه «حامل اللقب» بمواجهة من «العيار الثقيل» أمام بني ياس 10 نوفمبر المقبل ليلتقي الفريقان هذا الموسم 3 مرات، حيث فاز «الزعيم» على «السماوي» مرتين في الدور التمهيدي لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة والمباراة النهائية، بينما يترقب مراقبو اللعبة المواجهة القوية التي تجمع الفريقين في ضربة بداية الدوري، الذي يسعى خلاله «البنفسج» من أجل الاحتفاظ بدرع الدوري للعام الثالث على التوالي في «دار الزين».

ويخوض الفريق 4 مباريات خلال معسكر القاهرة الذي يستمر حتى الرابع من نوفمبر المقبل أبرزها أمام الأهلي والزمالك، حيث يسعى الجهاز الفني الذي يقوده الأرجنتيني جورج كونستراسي من أجل أن تكون معادلاته موزونة في الدوري من أجل المحافظة على المكتسبات التي ظلت تحققها الطائرة البنفسجية بترك بصمة جديدة بعد فوز الفريق بلقب كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، الذي احتج بعده بني ياس على «واقعة الاستبدال الاستثنائي» لتحيل لجنة الأحداث باتحاد اللعبة اعتراض «السماوي» إلى الاتحاد الدولي لإبداء الرأي القانوني بعد الجدل التي حدث بعد الواقعة.

وجدير بالذكر أن العين سيلاقي حتا في الجولة الثانية للدوري، بينما يلاقي شباب الأهلي - دبي في الجولة الثالثة والجزيرة في «الرابعة» والوصل في «الخامسة» وعجمان في «السادسة»، فيما يختتم مبارياته في الدور الأول بملاقاة النصر الحائز على كأس صاحب السمو رئيس الدولة يوم 5 يناير المقبل.

ويترأس بعثة الزعيم في معسكر مصر عبدالله الدرمكي نائب رئيس مجلس إدارة شركة العين للألعاب الرياضية التي تضم بجانبه الإداري عبدالله زويد والجهاز الفني المكون من جورج كونستراسي مدرباً ومساعده توماس، وياسر فاروق اختصاصي العلاج الطبيعي واللاعبين محمد عبد العزيز شمل، خميس عبدالله، ماجد ثاني، عبدالله علي سيف، خالد أحمد حمزة، محمد سليمان، عادل محمد عطا، سعيد علي حمود، راشد عيد، هزاع حمد والصربي فلادمير، بينما يغيب عن المعسكر الثنائي سالم جوهر ومحمد سالم البادي لارتباط الأول بدورة عسكرية والثاني بدورة مع جهة عمله.

من ناحية أخرى، تقام اليوم 5 مباريات ضمن الجولة الثانية لدوري السيدات حيث تستضيف صالة الذيد لقاء الوسطي ولافيا مونفيزو، بينما يلتقي بصالة صلاح الدين أسبريا وشيفروليه في المباراة الأولى والجوهرة والنادي الفلبيني في المباراة الثانية فيما تستضيف صالة الشارقة لقاء الشارقة الرياضي وشباب الأهلي - دبي بينما يحل الشرقية الرياضي ضيفاً على الوصل.