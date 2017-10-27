رضا سليم (دبي)

اعتمد اتحاد اليد، القائمة الأولية للمنتخب الأول المشاركة في البطولة الآسيوية المؤهلة لبطولة العالم التي ستقام خلال الفترة من 20 إلى 30 يناير المقبل بكوريا الجنوبية، وتضم القائمة 30 لاعباً، يتم تصفيتهم قبل السفر للبطولة، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد مساء أمس الأول بمقر الاتحاد، كما تمت الموافقة على تعيين مدرب مساعد، وأخصائي علاج طبيعي مع الجهاز الفني للمنتخب حتى نهاية البطولة كما تم اعتماد برنامج إعداد المنتخب للبطولة.

وتضم القائمة 10 لاعبين من الشارقة، هم محمد عبدالله وضاحي محمد وفراس محمد وطارق شاهين، ومبارك عبدالله، وخالد سعيد، وأحمد هلال، وأحمد عبدالله وبلال مال الله وإبراهيم القرص و7 لاعبين من شباب الأهلي دبي هم محمد يوسف ومرزوق البلوشي، ويوسف بلال ووحيد مراد وعيسى البناي وعبدالرحمن خميس وعبدالله أحمد، و3 لاعبين من الوصل، هم محمد إسماعيل ورحمة غالب وأحمد حسين، و5 لاعبين من النصر هم محمد سعيد مبارك وشهاب غلوم، ووليد إبراهيم وراشد سعيد وعبدالله خميس، و3 لاعبين من العين هم عبدالله عبدالرحمن وأحمد سالم وعبدالله عمر، ولاعبان من الجزيرة، هما عبدالحميد الجنيبي وأحمد حسن.

ووافق مجلس إدارة الاتحاد على ترشيح محمد عبدالكريم جلفار رئيس الاتحاد ونبيل عاشور الأمين العام للاتحاد للمشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحادين الآسيوي والدولي للعبة في تركيا الشهر المقبل.

في الوقت الذي قام مجلس إدارة الاتحاد بإحالة ملف مشاركة أبناء المواطنات في مسابقات الاتحاد فوق سن 18 إلى لجنة المسابقات للدراسة المتأنية، ورفع تقريرها إلى مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل.