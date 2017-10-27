ريدناب: «الأسود الثلاثة» بعيدة عن لقب المونديال!

مراد المصري (دبي)

تحدث المدرب الإنجليزي الشهير هاري ريدناب بواقعية، حول حظوظ منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم المقبلة في روسيا 2018، حينما اعترف أن منتخب «الأسود الثلاثة» لن يتوج باللقب، رغم أدائه المذهل في التصفيات الأوروبية، فيما أوضح أن عدم تأهل منتخبنا الوطني للحدث العالمي يعتبر خسارة نظراً لتوفر كل العناصر اللازمة للنجاح.

وجاء حديث ريدناب مع «الاتحاد»، حيث يوجد في دبي للمشاركة في فعالية «سوينج كانسر» الخيرية، لدعم مرضى السرطان من خلال بطولة جولف خيرية في عقارات جميرا للجولف بتنظيم من «وورلد وايد جولف»، حيث أوضح أن منتخب بلاده الإنجليزي يقدم نفس الأمر عبر التألق في التصفيات، ثم تتغير الأمور في نهائيات البطولات الكبرى، وقال: ما حققه المنتخب من عدم تلقيه الأهداف طوال مشواره وتأهله بنجاح أمر رائع، وحالياً توجد مجموعة من اللاعبين الشباب المميزين، لكن المنتخب لن يكون قادراً على الفوز بلقب المونديال، أتوقع أن وجود منتخبات مثل ألمانيا والبرازيل وفرنسا، في المرحلة النهائية، حيث تمتلك عناصر وقدرة على المضي نحو اللقب أكثر منا، سواء من ناحية نوعية اللاعبين الموجودين لديهم، أو الخبرة التي يمتلكونها.

وحول رؤيته لمنتخبنا في تصفيات المونديال، قال: المنتخب الإماراتي امتلك عناصر مميزة من اللاعبين وهنا نرى اهتماماً كبيراً باللعبة وتوفير الاحتياجات اللازمة، هذا الجيل كان قادراً على التأهل، لكن طريقه لم ينته بشكل سعيد، في حين رأينا تطوراً كبيراً في الكرة السعودية التي ستستفيد من بلوغ كأس العالم في السنوات المقبلة، من خلال رفع طموحات اللاعبين واكتساب فرصة مواجهة منتخبات من حول العالم.

واعتبر المدرب تجربته القصيرة مع المنتخب الأردني فتحت له الباب للعمل في المنطقة، وقال: توليت قيادة الأردن في مباراتين فقط عبر علاقتي مع الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد، لكن في ذلك الوقت لم أستطع البقاء لظروف خاصة بي، المنطقة هنا تمتلك لاعبين جيدين بإمكانهم اللعب في الدوريات الأوروبية، وأرحب بأي فرصة للعمل هنا خلال الفترة المقبلة.