كاجاوا يتألق بـ «الهدف المشترك»

برلين (د ب أ)

انضم الياباني الدولي شينجي كاجاوا لاعب وسط بروسيا دورتموند الألماني، إلى مشروع «هدف مشترك» الخيري.

ويدعو المشروع اللاعبين للتبرع بـ1٪ على الأقل من دخلهم، وجرى تأسيسه من قبل منظمة «كرة الشوارع العالمية»، التي تقول إنها تدعم أكثر من 120 مؤسسة خيرية حول العالم، والتي تستخدم كرة القدم كأداة لمعالجة القضايا الاجتماعية.

وانضم كاجوا لاعب مانشستر يونايتد السابق إلى الإسباني خوان ماتا لاعب مانشستر حالياً، وثلاثة لاعبين ألمان هم دينيس اوجو لاعب شتوتجارت، وماتس هوميلز لاعب بايرن ميونيخ، وسيرجي نابر لاعب هوفنهايم، في مشروع الهدف، بجانب العديد من اللاعبين الآخرين.

وأصبح تشارلي دانييلز لاعب بورنموث، والفي ماوسون لاعب سوانزي سيتي، أول لاعبين من إنجلترا ينضمان للمبادرة.

وقال كاجوا: سعيد حقاً للإعلان اليوم بانضمامي إلى خوان ماتا في فريق هدف مشترك.

وأضاف: كرة القدم منحتني العديد من الفرص في الحياة، لذا أريد أن ألعب دورا في تشجيع الآخرين من خلال اللعبة.

وختم بالقول: مبادرة هدف مشترك تتوسع حول العالم، وأنا فخور بالمساعدة في قيادة هذه الحركة في اليابان.