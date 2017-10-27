المدرب المُنقِذ.. بين النجاح والفشل!

عمرو عبيد (القاهرة)

يحمل تاريخ كرة القدم العديد من أسماء كبار المدربين الذين اعتادت الفرق والمنتخبات اللجوء إليهم، عندما تتأزم الأمور ولا تجد الإدارات حلاً سوى الاستعانة بأساطيرهم التدريبية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وسواء حقق المدرب المطلوب منه أو فشل في ذلك، فإنه كان الخيار الوحيد دائماً في مثل هذه المواقف، ولم تكن إدارة البايرن الأولى حيث استعانت مؤخراً بخدمات المدرب القدير يوب هاينكس بعد ابتعاده عن المجال منذ 4 سنوات، ولن تكون بالطبع الأخيرة، حيث سبق لإدارة «البافاري» اللجوء إلى مدربهم الأسطوري، بعد تعقد الأمور في حقبة أنشيلوتي الأخيرة، بل تعد تلك المرة هي الثالثة التي يرتدي فيها هاينكس ثوب البطل العائد لإنقاذ معشوقه الأول، فبعد 18 عاماً من فترته التدريبية الأولى لبايرن والتي دامت بين عامي 1987 و1991، عاد هاينكس في 2009 ليصلح ما أفسده يورجن كلينسمان، بعدما كاد الفريق أن يفقد مقعد التأهل إلى دوري الأبطال، بسبب النتائج المتراجعة وقتها، والغريب أنه عاد من شبه اعتزال للتدريب بعد عامين من العزلة الاختيارية آنذاك أيضاً، وحقق المدرب القدير 4 انتصارات وتعادل وحيد صحح بها المسار وأنهي البايرن الدوري ثانياً وتأهل إلى الشامبيونزليج !

وبعد موسم كارثي للبايرن في حقبة لويس فان جال وأندرياس يونكر، 2010/‏ 2011، لم تجد الإدارة بدا من إعادة هاينكس لينتشل الفريق من عثرته الكبرى، حيث حل ثالثاً في الدوري وخرج من نصف نهائي الكأس، وغادر دوري الأبطال من دور ال 16، ولم يخيب العجوز التوقعات، حيث أنهى موسمه الأول ثانياً بالبوندسليجا وخسر نهائي الكأس ودوري الأبطال، لكنه حقق الثلاثية في الموسم الثاني، ليثبت أنه المنقذ الأول لعملاق ألمانيا عبر التاريخ.

التاريخ أيضا يشير إلى لجوء البايرن إلى مدرب كبير آخر هو أوتمار هيتزفيلد لموسم واحد، 2007/‏ 2008، بعد الإخفاق الكبير في نهاية حقبة فيلكس ماجاث الذي لم يكمل موسمه الأخير، بعد الهزائم التي منى بها البايرن على يديه في الدوري، إذ أنهى البطولة رابعاً ودون تأهل إلى الشامبيونزليج، مع الخروج من ربع نهائي الأبطال، لكن هيتزفيلد الذي سبق له التألق مع البايرن في 5 سنوات ما بين 1998 و2004، نجح في الفوز بالثلاثية المحلية في موسم الإنقاذ، في حين خرج من نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي.

وأدى جوزيه مورينيو نفس الدور مع تشيلسي الإنجليزي بين عامي 2013 و2015، عندما عاد لتدريب الفريق بعد تراجع النتائج على يد روبرتو دي ماثيو، الذي تخلى عن منصبه لصالح رافائيل بينيتيز المدرب المؤقت في نهاية موسم 2012/‏ 2013، رغم قيادته «البلوز» للتتويج بالدوري الأوروبي، وبعد حقبة مورينيو التاريخية بين 2004/‏ 2007، والتي شهدت عودة الفريق اللندني للتتويج بالبريميرليج بعد غياب 50 عاماً، استطاع «سبيشل ون» أن يعيد لقب الدوري الانجليزي مرة أخرى لقلعة البلوز في موسم 2014/‏ 2015، بعد غياب 5 سنوات، والفوز بكأس الرابطة والوصول لنصف نهائي دوري الأبطال في موسمه الأول بعد العودة.