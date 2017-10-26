«الألمانية» تبرز تصريحات مارادونا لـ «الاتحاد»

أبوظبي (الاتحاد)

نقلت وكالة الأنباء الألمانية تصريحات الأرجنتيني دييجو مارادونا المدير الفني لفريق الفجيرة، والتي أدلى بها لصحيفة «الاتحاد» حول تمثيله للرياضة الإماراتية وليس الكرة الأرجنتينية، في حفل «فيفا» لتتويج الأفضل في العالم.

وأبرزت الوكالة تصريحات مارادونا، عن أن الأرجنتين مثلها رئيس الاتحاد، بينما اعتبر نفسه ممثلاً لاتحاد الكرة الإماراتي وشعب الإمارات بشكل عام باعتباره واحداً منهم وفقاً لتأكيده. كما نقلت «الألمانية» حديث الأسطورة مع السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا عن الكرة الإماراتية، وقوله: لا أبالغ عندما أقول إنني أصبحت في الوقت الراهن واحداً من أصحاب اتخاذ القرار في الفيفا بحكم العلاقة التي تربطني مع إنفانتينو. وتحت عنوان «الأندية الإماراتية لا ترقص السامبا» اهتمت نفس الوكالة بتحقيق الجريدة حول غياب المدرب البرازيلي عن الملاعب الإماراتية، بعكس السنوات الماضية التي شكل خلالها المدرب البرازيلي الكثير في رسم ملامح وهوية الكرة الإماراتية على مستوى الأندية والمنتخبات.