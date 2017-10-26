«قرعة الرابطة» تضع السيتي في مواجهة ليستر

لندن (د ب أ)

أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، التي أجريت أمس، عن وقوع مانشستر يونايتد «حامل اللقب» في مواجهة سهلة أمام بريستول سيتي.

ومنحت القرعة الفرصة لفرق تشيلسي وأرسنال وليستر سيتي للعب على ملاعبها في هذا الدور.

ويلتقي تشيلسي مع ضيفه بورنموث، فيما يستضيف أرسنال فريق وستهام يونايتد، ويواجه ليستر سيتي ضيفه مانشستر سيتي، المرشح بقوة للتتويج باللقب.

وكان ناديا وستهام وتشيلسي قد تأهلا إلى هذا الدور، ليشارك أندية مانشستر يونايتد حامل اللقب ومانشستر سيتي متصدر الدوري، وأرسنال وبورنموث وليستر سيتي وبريستول سيتي المنتمي لدوري الدرجة الثانية. وعدل وستهام يونايتد المتعثر في الدوري الإنجليزي، تأخره بهدفين ليهزم توتنهام هوتسبير 3-2 على استاد ويمبلي، ليتأهل لدور الثمانية، بطريقة مبهجة، ويتجدد نحس توتنهام على ملعبه الجديد، بعد أن خسر معظم مبارياته في الموسم الحالي على استاد ويمبلي. وانتهت أول مباراة لإيفرتون تحت قيادة المدرب المؤقت ديفيد أنسورث بالخسارة 2-1 أمام تشيلسي في ستامفورد بريدج. وبدا أن توتنهام يسيطر أمام وستهام بعد أن افتتح موسى سيسوكو له التسجيل، بعد تهيئة من الجناح الكوري الجنوبي سون هيونج-مين.

وتأخر فريق المدرب سلافن بيليتش بنتيجة 2-صفر بعد أن هيأ سون الكرة لديلي آلي، الذي غيرت تسديدته طريقها نحو الشباك بعد اصطدامها بديكلان رايس مدافع وستهام. وكان توتنهام، الذي أراح كبير هدافيه هاري كين، في طريقه نحو دور الثمانية، حتى أعاد أندريه ايو فريقه وستهام إلى أجواء اللقاء، بعد لمسه للكرة عقب هجمة من اديميلسون فرنانديز أبعدها الحارس ميشيل فورم. وبعدها عادل ايو النتيجة، حيث سجل في الشباك بعد أن لعب أندي كارول الكرة برأسه لتجد مانويل لانتسيني. واكتملت عودة وستهام بعد أن قابل المدافع أنجيلو أوجبونا ركلة ركنية من لانتسيني على القائم القريب بضربة رأس دقيقة.