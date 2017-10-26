«قرعة الرابطة» تضع السيتي في مواجهة ليستر

لندن (د ب أ)
أسفرت قرعة دور الثمانية لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، التي أجريت أمس، عن وقوع مانشستر يونايتد «حامل اللقب» في مواجهة سهلة أمام بريستول سيتي.
ومنحت القرعة الفرصة لفرق تشيلسي وأرسنال وليستر سيتي للعب على ملاعبها في هذا الدور.
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وكان ناديا وستهام وتشيلسي قد تأهلا إلى هذا الدور، ليشارك أندية مانشستر يونايتد حامل اللقب ومانشستر سيتي متصدر الدوري، وأرسنال وبورنموث وليستر سيتي وبريستول سيتي المنتمي لدوري الدرجة الثانية. وعدل وستهام يونايتد المتعثر في الدوري الإنجليزي، تأخره بهدفين ليهزم توتنهام هوتسبير 3-2 على استاد ويمبلي، ليتأهل لدور الثمانية، بطريقة مبهجة، ويتجدد نحس توتنهام على ملعبه الجديد، بعد أن خسر معظم مبارياته في الموسم الحالي على استاد ويمبلي. وانتهت أول مباراة لإيفرتون تحت قيادة المدرب المؤقت ديفيد أنسورث بالخسارة 2-1 أمام تشيلسي في ستامفورد بريدج. وبدا أن توتنهام يسيطر أمام وستهام بعد أن افتتح موسى سيسوكو له التسجيل، بعد تهيئة من الجناح الكوري الجنوبي سون هيونج-مين.
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