ميرتنز ينقذ نابولي من «كمين» جنوى



تاريخ النشر: الجمعة 27 أكتوبر 2017 ميلانو (رويترز) أضاف دريس ميرتنز هدفاً مذهلاً لقائمة أهدافه، التي لا تنسى بعد أداء رائع في فوز نابولي 3-2، على مستضيفه جنوى، ليستعيد الفريق صدارة الدوري الإيطالي. ووضع ميلان صاحب الإنفاق الكبير حداً لغيابه عن الفوز في 4 مباريات متتالية في الدوري، بتغلبه 4-1 على مضيفه كييفو، وتغلب يوفنتوس حامل اللقب بالنتيجة ذاتها على سبال. وفاجأ جنوى ضيفه نابولي صاحب السجل الخالي من الهزيمة، عندما وضع عادل تعرابت الكرة داخل الشباك مبكراً، لكن ميرتنز أدرك التعادل، وأجاد في استقبال تمريرة أمادو دياوارا داخل منطقة جزاء جنوى، حيث سيطر ميرتنز على الكرة بلمسة رائعة وسددها داخل المرمى بعدما لمست العارضة. وواصل نابولي اللعب بطريقته الرائعة القائمة على التمرير السريع، وتقدم بالهدف الثالث ويملك نابولي 28 نقطة من 10 مباريات متقدماً بفارق نقطتين عن إنترناسيونالي الذي تغلب 3-2 على سامبدوريا. ويأتي اليوفي «الثالث» برصيد 25 نقطة بفارق الأهداف عن لاتسيو، المنتصر 2-1 على مستضيفه بولونيا. ومنح فيدريكو برنارديسكي التقدم لليوفي، وسجل باولو ديبالا هدفاً من ركلة حرة. وقلص ألبرتو بالويسكي الفارق لسبال، قبل أن يضيف جونزالو هيجوين وخوان كوادرادو هدفين في غضون 5 دقائق ليوفنتوس.