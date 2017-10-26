مكتوم الشرقي يشارك في حملة مليون توقيع ولاءً للوطن

فيصل النقبي (الفجيرة)

شارك الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، رئيس نادي الفجيرة، في حملة مليون توقيع ولاء للوطن مساء أمس الأول بمدينة الفجيرة، وتأتي الحملة التي أطلقها نادي الذيد من ضمن مبادرات الأندية، لتعزيز الولاء والانتماء للدولة، والمساهمة في الاحتفالات الوطنية عبر القطاع الرياضي، وشارك في التوقيع رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمنتسبون للنادي ولاعبو الفريق الأول.

وتسابقت العديد من الجهات الحكومية والأندية الرياضية إلى دعم الحملة والتوقيع لجمع مليون توقيع قبل الاحتفال باليوم الوطني للدولة. ومن جهة أخرى، انتظم لاعبو «الذئاب» في التدريبات، بعد راحة منحها الجهاز الفني بقيادة مارادونا عقب انتهاء التصفيات التمهيدية لكأس رئيس الدولة، وشهدت تصدر الفريق المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، وتأهله إلى دور الـ 16.

وتتسارع وتيرة الاستعدادات لملاقاة العروبة، في افتتاح دوري الهواة، على استاد الفجيرة يوم الجمعة المقبل.