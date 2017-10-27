«أبيض الشباب» يدخل أجواء التصفيات الآسيوية

دبي (الاتحاد)

وصلت بعثة منتخبنا الوطني للشباب لكرة القدم، إلى مدينة بشكيك عاصمة قيرغيزستان أمس، قادمة من طشقند، بعد ختام برنامج المعسكر الإعدادي الأخير لـ«الأبيض»، تأهباً لانطلاقة مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2018 بإندونيسيا، والتي يستهلها بلقاء عُمان في الجولة الأولى يوم الثلاثاء المقبل، فيما ستكون مباراة الجولة الثانية أمام نيبال 4 نوفمبر، والثالثة مع قرغيزستان 6 نوفمبر، على أن يختتم الدور الأول بلقاء البحرين 8 نوفمبر.

واختتم «أبيض الشباب» أمس الأول معسكره الأخير بالعاصمة الأوزبكية طشقند، خاض خلاله تجربتين وديتين أمام نظيره منتخب أوزبكستان خسر الأولى 0-1، والثانية 1-4، بعد ما منح الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الصربي درولوفيتش، الفرصة للعناصر الاحتياطية في المباراة الثانية.

وفشل «أبيض الشباب» في تحقيق الفوز خلال 11 مباراة على التوالي، خلال مرحلة الإعداد، بداية بالتعادل 1-1 أمام سلوفينيا، والخسارة 1-5 في المباراة الثانية أمام ذات المنتخب، والخسارة في مباراتين أمام رديف النصر 0-2، ورديف شباب الأهلي دبي 0-1، وأمام منتخبي غانا ومالي للناشئين 0-4 على التوالي، ومنتخب غينيا للناشئين 0-3، قبل أن يكتفي بالتعادل الإيجابي 1-1 و0-0 أمام نظيره الأردن في دبي، قبل أن يخسر تجربتيه الأخيرتين أمام مضيفه أوزبكستان 0-1 و1-4 في طقشند. من جانبه، أكد سالم اليعقوبي مدير منتخبنا الوطني للشباب، أن معسكر أوزبكستان الذي استمر لمدة 10 أيام، حقق أهدافه بتعزيز الانسجام بين المجموعة، ورفع معدلات اللياقة البدنية والجاهزية الفنية والاحتكاك القوي، من خلال المباراتين الوديتين أمام المنتخب الأوزبكي، على الرغم من النتائج السلبية التي انتهت عليها المواجهتين.

وأشار اليعقوبي إلى أن الأجواء المعتدلة في العاصمة طشقند ساعدت الجهاز الفني على وضع برنامج خاص لتحقيق الاستفادة القصوى من المعسكر بتكثيف الجرعات التدريبية على فترتين صباحية ومسائية، أظهر من خلالها اللاعبين جدية عالية وانضباط كبير نحو تعليمات الجهاز الفني والإداري، على أمل أن يترجم ذلك خلال التصفيات الآسيوية، بالظهور المشرف، وتحقيق الهدف المنشود بحجز بطاقة التأهل.

السفارة تحتفي بالمنتخب

طشقند (الاتحاد)

أقامت سفارة الدولة لدى أوزبكستان، مساء أمس الأول، مأدبة عشاء، على شرف بعثة منتخبنا الوطني للشباب، في العاصمة الأوزبكية طشقند، ونقل راشد المزروعي، نائب السفير، تحيات محمد حارب المحيربي سفير الدولة لدى أوزبكستان الذي تعذر حضوره لارتباطاته الخاصة، متمنياً لـ«الأبيض» الشاب» التوفيق في المهمة الآسيوية، والعودة إلى أرض الوطن ببطاقة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا.