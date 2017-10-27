«وام» شريكاً إعلامياً استراتيجياً للكرة الإماراتية

دبي (الاتحاد)

وقع اتحاد كرة القدم، ووكالة أنباء الإمارات «وام»، اتفاقية تعاون مشترك، ضمن خطوات جديدة لاتحاد الكرة في التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، وتهدف إلى تعزيز المحتوى الإعلامي والإخباري السليم لتوصيل الأخبار إلى أكبر شريحة من الجماهير، إلى جانب إرسال رسائل أخرى تثقيفية.

وشهد مراسم توقيع الاتفاقية المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، وناصر بن ثعلوب مدير مكتب رئيس الاتحاد، وعبيد مبارك الشامسي المدير الفني، وحسن الجسمي المتحدث الرسمي، مدير إدارة الإعلام الرقمي والتسويق، وجاسم الشحيمي رئيس قسم الإعلام الرقمي في «وام»، وقام محمد بن هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة، ومحمد جلال الريسي الرئيس التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات «وام» بتوقيع الاتفاقية.

وبارك المهندس مروان بن غليطة، توقيع الاتفاقية المشتركة مع مؤسسة وطنية إعلامية بحجم وكالة الأنباء، الأمر الذي يضفي عليها أهمية، ويرفع سقف التطلعات للارتقاء بالخدمات الإعلامية التي تقدم لجمهور كرة الإمارات من خلال المنصات الإعلامية المختلفة التابعة لوكالة الأنباء الإماراتية، واتحاد الكرة، مشيراً إلى أن التعاون المشترك بين الجانبين، يأتي في إطار الشراكات المجتمعية التي يبرمها اتحاد الكرة مع المؤسسات الوطنية، للاستفادة من خبرات كوادرها وبرامجها، والوصول من خلال هذه المؤسسة الوطنية العريقة إلى أكبر شريحة من المتلقين على مستوى العالم.

وأكد محمد جلال الريسي، أن الاتفاقية تعتبر قفزة جديدة في مجال التغطية الإعلامية مع وكالات الأنباء الدولية التي تسهم في نشر أخبار الاتحاد وإنجازاته، من خلال ثماني لغات مختلفة، للسيطرة على مساحة عالمية أكبر، بالإضافة إلى أن ذلك يعتبر عملاً وطنياً مشتركاً في توعية الناس والجمهور وغيرهم من محبي الكرة، ونشر هذه الثقافة والتوعية، من خلال المنصات الموجودة للوكالة مصدراً أساسياً لكل وسائل الأعلام، وبإذن الله نكون معاً لجعل مجتمعنا واعياً ومثقفاً ورياضياً وصحياً.

وقال محمد بن هزام الظاهري، إن الاتفاقية خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، بهدف إيصال الأخبار الخاصة بمنظومة الكرة الإماراتية بطريقة سليمة وصحيحة وأوسع انتشاراً، وبعدد كبير من اللغات، للوصول لشريحة كبيرة من الجماهير المتابعة لأخبار الكرة الإماراتية، مشيراً إلى أن مضمون الاتفاقية يأتي تعزيزاً للشراكة مع وكالة أنباء الإمارات، بوصفها محطة مهمة لوصول أخبار وأنشطة الاتحاد إلى عدد لا محدود من المحطات والمؤسسات الإعلامية داخل الدولة وخارجها.

وأضاف: أن قوة هذه الاتفاقية نابعة من أن وكالة الأنباء الإماراتية، هي أحد القطاعات الرئيسية التابعة للمجلس الوطني للإعلام والمصدر الرسمي للأخبار في الإمارات، والاتحاد هو بيت الكرة الإماراتية، والتعاون الذي شملته هذه الاتفاقية يسهم في تعزيز المحتوى الإعلامي والإخباري السليم من خلال بناء شراكة استراتيجية بين الطرفين، نجني ثمارها مع مرور الأيام وخلال هذه الموسم الرياضي.