«قمة الهجوم» في الموقعة الرومانية !

منير رحومة (دبي)

«قمة الكبيرين»، و«الحوار الروماني» الأول في دوري الخليج العربي، كما أن المواجهة تستحق أن يطلق عليها لقب «صراع الكبار» و«القوة الهجومية الضاربة»، بين شباب الأهلي دبي والوحدة، ويدخلها الفريقان بشعار الفوز، ومواصلة الزحف إلى قمة الترتيب، على أمل أن تخدمهما نتائج بقية المنافسين في السباق.

وتمثل المباراة تحدياً خاصاً لصاحب الأرض، القادم من تعادل مخيب أمام الشارقة في الجولة الماضية، بعكس الضيف الذي حقق فوزاً مهماً على حتا ضمد به جراحه، وأظهر قدرته على العودة ويعتبر اللقاء مواجهة رومانية بامتياز، تجمع بين مدربين يصنفان من بين أميز مدربي دوري الخليج العربي، وإن كان التحدي الأول الذي جمعهما في كأس الخليج العربي، انتهى بالتعادل بهدف لكل منهما، إلا أن البحث عن «العلامة الكاملة» هدف أعلنه كوزمين وريجيكامب اللذان حرصا على الإشادة كل منهما بالآخر قبل المباراة الخاصة جداً بينهما، لأنها الأولى بينهما في البطولة. ويضاف إلى ذلك التحدي الخاص بين السنغالي ديوب، والأرجنتيني تيجالي، هدافي الفريقين، حيث يتصدر الأول القائمة بـ6 أهداف، وبفارق هدف عن الثاني، قبل ضربة بداية الجولة، كما أنهما يعتبران «القوة المرعبة» في خط المقدمة، ونجح اللاعبان في التسجيل خلال المواجهة الوحيدة بين الفريقين في كأس الخليج العربي.

وإن كان «العنابي» الأكثر تسجيلاً للأهداف في المباريات بـ14 هدفاً، وبفارق هدفين عن «الفرسان الثلاثة»، فإن الأخير صاحب أقوى دفاع، حيث لم يستقبل مرماه سوى 4 أهداف فقط، في الجولات الخمس الماضية، وبأقل من هدف عن ضيفه. والقمة تفتح صفحة جديدة في تأريخ لقاءات الفريقين المباشرة، بعد عملية «الدمج» التي أثمرت عن شباب الأهلي دبي، لتكون كل المعطيات أو تفوق الأهلي سابقاً في المواسم الأخيرة خارج الحسابات، خاصة أن الوحدة هذا الموسم يظهر بصورة مختلفة ويقدم مستويات عالية، سلطت الأضواء عليه، وجعلته من بين أبرز المرشحين لحصد لقب البطولة.

والفريقان يضمان في صفوفهما نخبة كبيرة من المميزين على صعيد الأجانب والمواطنين، وهو ما يبشر بسهرة كروية مميزة فنياً للطابع الهجومي الذي يعتمد عليه طرفي المواجهة، والحضور الجماهيري المتوقع في مدرجات استاد راشد. والمباراة تحمل في طياتها الكثير في إطار المدرسة الرومانية التي برهنت علي تفوقها في دورينا حتى الآن، والحوار سيكون ممتعاً في «المستطيل الأخضر» وخارجه، فهل يعود «الفرسان الثلاثة» بانتصار إلى حلبة المنافسة، أم يواصل «أصحاب السعادة» الصعود بقوة إلى الأمام؟