%3 من الناتج المحلي العالمي ضحية للمحمول

هونولولو (رويترز)

تتكلف حوادث المرور في معظم البلدان 3% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب دراسة لمنظمة الصحة العالمية، ولتغيير سلوكيات التعامل مع الهاتف المحمول، قررت السلطات في هونولولو اتخاذ منحى مختلف. فقد بدأت السلطات في أكبر مدن ولاية هاواي الأميركية فرض غرامة تصل إلى 99 دولاراً على المارة الذين يتم ضبطهم وهم يعبرون الطريق، بينما يحدقون في شاشات هواتفهم المحمولة.

ويهدف القانون الجديد، الذي بدأ سريانه أمس الأول، إلى منع الأشخاص المشتتين من التخبط وسط السيارات وهم يعبرون الطريق.

وفرض حظر على كتابة الرسائل النصية القصيرة أثناء القيادة شائع، لكن هونولولو أصبحت أول مدينة كبيرة بالولايات المتحدة توسع نطاق الحظر ليشمل المارة، بعد موافقة مجلس المدينة على القرار في يوليو.

ويفرض القانون غرامات على أي شخص يتم ضبطه وهو يعبر الطريق، بينما يتعلق نظره بهاتف محمول أو جهاز مشابه. ويستثني القانون العاملين في مجال الطوارئ الذين يستخدمون هواتفهم في العمل.

وفي المرة الأولى سيدفع منتهك القانون غرامة تتراوح بين 15 و35 دولاراً، أما من ينتهكون القانون بشكل متكرر فتصل الغرامة إلى 99 دولاراً. وزاد عدد المارة الذين يتعرضون لإصابات وهم منشغلون بهواتفهم المحمولة، خاصة الهواتف الذكية وما عليها من وسائل للتواصل الاجتماعي وتطبيقات لكتابة الرسائل النصية، يمكنها تشتيت الانتباه.