انخفاض أرباح «هيونداي» رغم زيادة مبيعاتها



تاريخ النشر: الجمعة 27 أكتوبر 2017 سيؤول (د ب أ) تراجعت أرباح شركة «هيونداي» للسيارات بنسبة 16.1% لتصل إلى 932.1 مليار وون (827 مليون دولار) خلال الربع الثالث، مقارنة بـ 1.07 تريليون وون العام الماضي. وقالت الشركة، إن صافي إيراداتها انخفض رغم ارتفاع المبيعات بنسبة 9.6% إلى 24.2 تريليون وون خلال الربع الثالث. وأشار هيونداي، إلى أن عدد الوحدات المباعة تراجع من 1.08 مليون وحدة خلال الربع الثالث العام الماضي إلى 1.07 مليون خلال الربع الثالث من العام الجاري. وقالت هيونداي، إن مبيعاتها تراجعت في الصين بنسبة 30%. وأرجعت ذلك إلى التوتر بين سيؤول وبكين بسبب تمركز نظام أميركي جديد مضاد للصواريخ في كوريا الجنوبية.