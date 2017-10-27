«نيسان» تعرض نموذجاً لسيارة كهربائية ذاتية القيادة

طوكيو (د ب ا)

ترى شركة صناعة السيارات اليابانية «نيسان» أن المستقبل سيكون للسيارات ذاتية القيادة والكهربائية. وكشفت الشركة في معرض طوكيو للسيارات عن نموذجها الاختباري «نيسان آي.إم.إكس» الذي يستهدف عرض الإمكانات المستقبلية لسيارات نيسان، ورؤيتها المستقبلية لتكنولوجيا نيسان للقيادة الذاتية.

ويقدم النموذج الاختباري سيارة من حجم طراز «روج» ومزودة بمحركين، أحدهما تقليدي، والآخر كهربائي، وتعمل بالدفع الرباعي، وتستطيع من الناحية النظرية قطع مسافة 370 ميلا تقريباً، قبل الحاجة إلى إعادة شحن بطاريتها.

وذكر موقع «موتور تريند» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أن تصميم النموذج الاختباري الجديد يهتم أيضاً بالجوانب الجمالية، لكنه في الوقت نفسه يشير إلى الاحتمالات المستقبلية للسيارة الكهربائية من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في). كما أنه يستفيد من لغة التصميم الحالية لسيارات نيسان ذات الطابع الرياضي.

وتضم السيارة «آي.إم.إكس» من الداخل 4 مقاعد وعجلة قيادة مكسوة بطبقة من الخشب الذي يحيط بالقمرة ككل مع لوحة عدادات بانورامية، حيث تتم وظائفها بتكنولوجيا الواقع المعزز الرقمية.

في الوقت نفسه، فإنه يتم التحكم في نظم المعلومات الموجودة في السيارة بإيماءات العين، في حين يمكن قيادتها يدوياً، وبحركة اليد فقط، في حالة ضبطها على وضع القيادة الذاتية.

كما أعادت الشركة اليابانية تصميم وهندسة البطارية الكهربائية التي سيتم استخدامها مع السيارة الكهربائية ذاتية القيادة المنتظرة. وسيتم تصميم هذه البطارية بما يتيح استخدامها في كل شيء من السيارات المدمجة إلى سيارات «إس.يو.في».