«نيسان» تعرض نموذجاً لسيارة كهربائية ذاتية القيادة

طوكيو (د ب ا)
ترى شركة صناعة السيارات اليابانية «نيسان» أن المستقبل سيكون للسيارات ذاتية القيادة والكهربائية. وكشفت الشركة في معرض طوكيو للسيارات عن نموذجها الاختباري «نيسان آي.إم.إكس» الذي يستهدف عرض الإمكانات المستقبلية لسيارات نيسان، ورؤيتها المستقبلية لتكنولوجيا نيسان للقيادة الذاتية.
ويقدم النموذج الاختباري سيارة من حجم طراز «روج» ومزودة بمحركين، أحدهما تقليدي، والآخر كهربائي، وتعمل بالدفع الرباعي، وتستطيع من الناحية النظرية قطع مسافة 370 ميلا تقريباً، قبل الحاجة إلى إعادة شحن بطاريتها.
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وتضم السيارة «آي.إم.إكس» من الداخل 4 مقاعد وعجلة قيادة مكسوة بطبقة من الخشب الذي يحيط بالقمرة ككل مع لوحة عدادات بانورامية، حيث تتم وظائفها بتكنولوجيا الواقع المعزز الرقمية.
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كما أعادت الشركة اليابانية تصميم وهندسة البطارية الكهربائية التي سيتم استخدامها مع السيارة الكهربائية ذاتية القيادة المنتظرة. وسيتم تصميم هذه البطارية بما يتيح استخدامها في كل شيء من السيارات المدمجة إلى سيارات «إس.يو.في».