«تويوتا»: تكلفة السيارات الهيدروجينية تماثل الهجينة بحلول 2025

طوكيو (د ب ا)

توقعت شركة تويوتا اليابانية لصناعة السيارات أنها ستتمكن من بيع السيارات الهيدروجينية بنفس سعر السيارات الهجينة بحلول 2025. ويشار إلى أن سيارة تويوتا بيروس الهجينة يبلغ سعرها نحو 22 ألف دولار، في حين يبلغ سعر سيارة ميراي الهيدروجينية نحو 65 ألف دولار.

وقد كشف مسؤولون بمعرض طوكيو للسيارات المقام حالياً أنهم يتوقعون أن يكون الجيل الجديد من السيارات التي تعمل بتكنولوجيا وقود الهيدروجين أقل تكلفة وأكثر كفاءة. وتوقع المسؤولون أن يساهم نمو مبيعات السيارات الهيدروجينية، التي مازالت محدودة، في خفض التكاليف مع ارتفاع معدلات الإنتاج.

وقال ناوميشي هاتا، المدير العام لإدارة التخطيط في تويوتا «في مطلع عام 2020، سوف نطلق الجيل الجديد من تكنولوجيا الوقود الهيدروجيني، وهذا سيمثل نقلة للأمام».

وأضاف «الآن تنتج تويوتا 3000 سيارة من طراز ميراي سنوياً، ولكن بحلول عام 2025، نتوقع أن يرتفع هذا العدد بمقدار عشرة أمثال».

وأوضح، «نتيجة للمكاسب التي نتوقعها في اليابان على الأقل، ستبلغ تكلفة السيارة سواء كانت هجينة أم تعمل بالوقود الهيدروجيني بالثمن نفسه».