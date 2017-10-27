السعودية تخطط لإدراج مدينتها الجديدة في الأسواق العالمية

الرياض (رويترز)

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة أجريت معه مساء أمس الأول إن مدينة «نيوم» العملاقة البالغة قيمتها 500 مليار دولار التي تخطط السعودية لإنشائها ستطرح في الأسواق المالية بجانب شركة أرامكو السعودية في إطار مساعي المملكة لتنويع اقتصادها وتقليص اعتماده على النفط.

وستقام المنطقة التجارية والصناعية التي تعرف باسم «نيوم» على مساحة 26 ألفاً و500 كيلومتر مربع، وستمتد إلى الأردن ومصر.

وتم الإعلان عن المدينة يوم الثلاثاء خلال مؤتمر استثماري عالمي يستمر ثلاثة أيام.

ويمثل هذا الإعلان المفاجئ الحلقة الأحدث والأكثر استثنائية في سلسلة من برامج الخصخصة بقيادة الطرح الأولي لشركة «أرامكو» النفطية العملاقة.