أبوظبي (الاتحاد)

تبنت «ضمان للتأمين» حلولاً سحابية وإنتاجية من مايكروسوفت، للوفاء بالواجبات التنظيمية المتصاعدة، ومواجهة التنافسية في السوق الإماراتي، التي تتطلب مواصلة التطوير المستمر للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات. وركزت «ضمان» في الحلول التي تبنتها على ضمان بقاء الموظفين على اتصال دائم، بغض النظر عن أماكن وجودهم، وزيادة الابتكار بينهم، والحفاظ على سرية المعلومات.

وقال بيتر باور، مدير قسم المعلومات في «ضمان»: «مهمتنا الرئيسة والمستمرة هي تمكين الموظفين من تقديم خدمة أفضل للعملاء، وفي ظل السوق التنافسي المعاصر كنا بحاجة إلى شريك تكنولوجي قوي يساعدنا في تعزيز مكانتنا، وقد حققت سحابة مايكروسوفت «أزور» بنجاح جميع أولوياتنا، من خلال توفير احتياجاتنا ضمن بيئة خالية من المخاطر، وبأسعار توفر الكثير من التكاليف وأعباء العمل، ما من شأنه المساهمة في تحقيق أهدافنا المستقبلية».

وركزت ضمان على تقديم المزيد من الميزات التنقلية والتعاونية للموظفين، من خلال سحابة «أزور» التي وفرت حلولاً تعاونية، تتضمن «أوفيس 365»، و«باور BI»، و«سيرفس هب»، تساهم في تحويل طرق تعاون الموظفين وزيادة الابتكار لديهم، حيث تقوم ميزة «باور BI» على تمكين موظفي «ضمان» من بناء تقاريرهم بسرعة أكبر، في حين تقوم أدوات مايكروسوفت التعاونية بزيادة تواصل الموظفين ومشاركتهم، فضلاً عن تعزيز ثقافة الحوار المفتوح، من خلال استخدام نماذج مايكروسوفت.

وقال سيد حشيش المدير العام الإقليمي في مايكروسوفت الخليج: «تشير الأرقام الأخيرة إلى أن قطاع الرعاية الصحية في الإمارات سيبلغ 19.5 مليار دولار بحلول 2020، وهذا يدعو المنظمات في هذا القطاع إلى الازدهار خلال هذه الحقبة الجديدة، والتوجه نحو التحول الرقمي، لتحقيق النمو المستمر».