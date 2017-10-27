حاتم فاروق (أبوظبي)

ضغطت قوى بيعية على مؤشرات الأسواق المالية المحلية بنهاية جلسات الأسبوع، مستهدفة تحقيق جني أرباح سريعة على الأسهم القيادية والمنتقاة التي شهدت ارتفاعات متتالية خلال الجلسات الماضية، فيما تراجعت أحجام وقيم التداولات بالمقارنة بمستويات الجلسات الماضية، بالتزامن مع استمرار الشركات المدرجة في الإعلان عن نتائجها خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وسجلت قيمة تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية بنهاية جلسة تعاملات أمس، نحو 574.7 مليون درهم، بعدما تم التداول على أكثر من 504.4 مليون سهم، من خلال تنفيذ 5594 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 66 شركة مدرجة، ارتفع منها 22 سهماً، فيما تراجعت أسعار 34 سهماً، وظلت أسعار 10 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات جلسة نهاية الأسبوع على تراجع بلغت نسبته 0.7% ليغلق عند مستوى 4467 نقطة، بعدما تعامل المستثمرون على أكثر من 52.8 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 142.3 مليون درهم، من خلال تنفيذ 906 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 31 شركة مدرجة، ارتفع منها 11 سهماً، فيما تراجعت أسعار 14 سهماً، وظلت أسعار 6 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

وتعرض مؤشر سوق دبي المالي لضغوط بيع طالت الأسهم التي سجلت ارتفاعات متتالية خلال الجلسات الماضية، ليغلق مع نهاية الجلسة منخفضاً بنسبة 0.39% عند مستوى 3651 نقطة، بعدما تعامل المستثمرون على أكثر من 451.6 مليون سهم، بقيمة بلغت 432.4 مليون درهم، من خلال تنفيذ 4688 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 35 شركة مدرجة، ارتفع منها 11 سهماً، فيما تراجعت أسعار 20 سهماً، وظلت أسعار 4 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.