«سياحة أبوظبي» تطلق جولات «تجارب إماراتية»

رشا طبيلة (أبوظبي)

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، برنامجاً جديداً في مجال الإرشاد السياحي تحت مسمى «تجارب إماراتية»، وهو عبارة عن جولات مبتكرة، صممها ونفذها مرشدون سياحيون إماراتيون، تتيح معايشة الثقافة والتراث والتاريخ الإماراتي بصورة أكثر عمقاً.

وتتضمن الجولات تسعة خيارات لجولات سياحية، تشمل العديد من مناطق الإمارة، ابتكرها وصممها 3 مواطنين، وهم محمد الحمادي وهبة بن رضا وسلطان الكراني، والباب مفتوح لاستقبال المزيد من الأفكار المبتكرة من المرشدين السياحيين الإماراتيين، بحسب الدائرة.

وقال سيف سعيد غباش، مدير عام دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس للإعلان عن البرنامج الجديد: «تعتبر الضيافة من أبرز السمات الثقافية المميزة لملامح المجتمع الإماراتي، كما تعد من الركائز الأساسية لتطوير قطاع السياحة في الإمارة. ولا يوجد أسلوب أفضل للتعرف عن قرب إلى المميزات الثقافية والتراثية والتقليدية لمجتمعنا ومواقعه التاريخية من صحبة مرشد سياحي إماراتي».

وأكد غباش «نحن فخورون بهذا المنتج السياحي المبتكر والجديد الذي يجسد خبراتنا وقدراتنا المحلية، لتقديم تجارب سياحية أصلية وإماراتية خالصة، تمكن المشاركين فيها من التفاعل بشكل مباشر مع مجتمعنا وتاريخنا».