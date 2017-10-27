اجتماع مجلس رابطة الإمارات لتنمية «الفرانشايز»

أبوظبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة رابطة الإمارات لتنمية الفرانشايز اجتماعه الرسمي الأول بأبوظبي برئاسة محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي رئيس مجلس إدارة الرابطة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة الذي يضم 11 عضواً.

وتم انتخاب محمد علي هلال الحزامي كنائب لرئيس مجلس الإدارة، وعيسى علي الزعابي أميناً للصندوق، وتم اعتماد الهيكل التنظيمي والنظام الأساسي للرابطة وتشكيل المكتب التنفيذي الذي يضم 3 أعضاء. كما أقر مجلس إدارة الرابطة في هذا الاجتماع الوثيقة السلوكية واعتمد أنواع وفئات العضوية في الرابطة، والتي تتضمن 3 فئات تأسيسية وانتساب وفخرية، وأقر كذلك الخطة الاستراتيجية للرابطة 2018 – 2020.

وأكد محمد هلال المهيري، أن استراتيجية الرابطة للأعوام الثلاثة المقبلة ستركز على تنظيم أعمال وأنشطة الفرانشايز في دولة الإمارات.