مشاريع «الفرانشايز» تعزز الاستثمارات الناشئة لرواد الأعمال الإماراتيين

سيد الحجار(أبوظبي)

أكد مشاركون في فعاليات الدورة الخامسة لمعرض الفرانشايز العالمي، الذي اختتمت فعالياته أمس، أهمية مشاريع الفرانشايز في إيجاد فرص استثمارية مميزة للمواطنين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد ورجال الأعمال الشباب في الدولة.

وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»، إن بدء الأعمال الجديدة من خلال نظام الفرانشايز يقلص المخاطر والتكاليف على رواد الأعمال، ما يعزز فرص نجاح المشاريع الناشئة.

وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»، إن بدء الأعمال الجديدة من خلال نظام الفرانشايز يقلص المخاطر والتكاليف على رواد الأعمال، ما يعزز فرص نجاح المشاريع الناشئة.

واختتمت مساء أمس، فعاليات معرض الفرانشايز العالمي 2017 الذي استقطب 2700 زائر، بمشاركة 300 شركة من 28 دولة و40 علامة تجارية إماراتية شاركت في المعرض لأول مرة، وقد تنوعت العلامات التجارية التي شاركت في فعاليات المعرض، حيث غطت أكثر من 10 قطاعات ومجالات رئيسة كان من أهمها، تكنولوجيا المعلومات والصحة واللياقة والصناعة والتعليم والتدريب وتجارة التجزئة والاستشارات والإنشاءات والنقل والأغذية والمشروبات والأزياء وأعمال الديكور الداخلي والمنتجات الزراعية.