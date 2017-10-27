«غرفة الشارقة» تكرم منظمي فعالياتها في المنطقتين الوسطى والشرقية

الشارقة (الاتحاد)

أكد عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أهمية تطوير بيئة الأعمال وتنشيط الحركة التجارية والصناعية والسياحية، ومضاعفة الفرص الاستثمارية، وابتكار فعاليات اقتصادية تسلط الضوء على أبرز المقومات والفرص في المنطقتين الشرقية والوسطى من إمارة الشارقة، عبر إقامة العروض والمهرجانات والمعارض للتعريف بها كوجهة سياحية واقتصادية مميزة، وذلك انسجاماً مع التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإيلاء اهتمام خاص بالمنطقتين الشرقية والوسطى على كل الصعد الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية والثقافية والتراثية.جاء ذلك خلال الحفل الذي أقامته الغرفة في المركز الثقافي لمدينة الذيد، لتكريم كل من الشخصيات الداعمة وفرق العمل واللجان المنظمة الذين شاركوا وساهموا في تنظيم وإنجاح فعاليات النسخة الثانية من مهرجان الذيد للرطب، وملتقى خورفكان الاقتصادي الأول، ومهرجان المالح والصيد البحري الخامس.

وجدّد العويس شكر غرفة الشارقة وتقديرها البالغ للمكرمة المالية والمعنوية السخية التي قدّمها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لصالح مهرجان الذيد للرطب، مؤكداً أن المكرمة أعطت دفعاً إضافياً للحدث وتركت أثراً معنوياً كبيراً وزرعت السعادة والبهجة في نفوس ملاك النخيل والمزارعين وكل الجهات المشاركة في النسخة الثانية من المهرجان.