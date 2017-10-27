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تفتتح أول مكتب لها في الولايات المتحدة الأميركية

«مبادلة» تطلق وحدة الاستثمارات في الشركات الناشئة
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تاريخ النشر: الجمعة 27 أكتوبر 2017

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، وحدة متخصصة بالاستثمار في الشركات والمشاريع الناشئة، سيتولى إدارتها فريق عمل متخصص في هذا المجال، يعمل انطلاقاً من مكتب الشركة الذي سيتم افتتاحه في مدينة سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأميركية.

وسوف تبدأ وحدة الأعمال، التي رصدت استثمارات قدرها 600 مليون دولار (2.2 مليار درهم)، عملها من خلال 3 مشاريع:

أولها إنشاء «صندوق مبادلة للاستثمارات الناشئة1» برأسمال قدره 400 مليون دولار مخصص للاستثمار في شركات لا تزال في مراحل نموها الأولى، ويسهم في هذا الصندوق، إلى جانب «مبادلة»، إحدى وحدات الأعمال التابعة لمجموعة «سوفت بنك».

ويخطط الصندوق للاستثمار في شركات ناشئة طموحة يقودها مؤسسوها وتعمل على ابتكار تقنيات وكيانات أعمال قابلة للنمو، وتحديداً الشركات التي بلغت مرحلة التمويل الأولي وما بعدها، وذلك في مسعى لبناء محفظة استثمارية تضم 25 شركة في أميركا الشمالية وأوروبا، وسيولي هذا الصندوق اهتماماً خاصاً بالشركات المتخصصة في تطوير الحلول التكنولوجية الموجهة للمؤسسات.

ثانيا إنشاء «صندوق الاستثمار في الشركات الناشئة»، برأسمال قدره 200 مليون دولار للاستثمار في صناديق الاستثمارات الناشئة، التي تستثمر سواء في الشركات الناشئة أو الجريئة، وتنوي «مبادلة»، من خلال هذا الصندوق، استثمار 50-70 مليون دولار سنوياً في صناديق الاستثمار الناشئة في كلٍ من الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا. ... المزيد
     
 

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